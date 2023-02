Aperçu des actualités de la semaine dans le monde de la techno.

« Oreoverse »

Envie de goûter un peu au métavers ? Nous l’avons fait avec une expérience un peu loufoque créée par les biscuits Oreo. « Oreoverse » est composé d’une série de minijeux offerts dans un univers virtuel archicoloré. Casque Meta Quest sur la tête et deux manettes en main, on s’amuse à empiler des biscuits et de la crème, à tenter de sortir d’un labyrinthe sillonné par de grosses boules blanches, à gonfler le nouveau biscuit, appelé Oreo Suprême, pour l’envoyer dans les nuages. On doit remplir un verre de lait en réussissant quatre minijeux. Rien de trop compliqué, sûrement pas le jeu le plus abouti, mais sans aucune prétention. L’expérience, un peu plus basique, est également offerte sur ordinateur et téléphone.

Google Photos

CAPTURE D’ÉCRAN On peut éliminer les centaines de captures d’écran – dans notre cas – qui s’accumulent avec les années dans Google Photos : il suffit de taper dans le formulaire de recherche « Captures d’écran ».

Les utilisateurs qui comptaient sur un stockage illimité, avec résolution moindre, sur Google Photos doivent apprendre à être moins prodigues depuis juin 2021. Google impose maintenant une limite de 15 à 19 Go rapidement atteinte par bien des usagers. Le site Greenbot a heureusement concocté quelques astuces plutôt bien pensées. Au premier plan : ouvrir un autre compte Google et y transférer une partie du contenu. L’autre trouvaille, c’est d’éliminer les centaines de captures d’écran – dans notre cas – qui s’accumulent avec les années : il suffit de taper dans le formulaire de recherche « Captures d’écran ». Et si vous craignez d’effacer des photos importantes en faisant le ménage, Google Takeout vous permet de télécharger au préalable toutes vos archives.

Apple Watch

IMAGE FOURNIE PAR APPLE La détection d’accidents des nouvelles Apple Watch a causé récemment de nombreuses fausses alertes, notamment dans les stations de ski.

La détection des accidents qu’offrent les nouvelles Apple Watch a été conçue à partir « d’un million d’heures d’enregistrement », mais ce n’est sans doute pas suffisant. Dès l’automne, des utilisateurs ont noté que leur montre appelait les services d’urgence alors qu’ils se trouvaient dans des manèges comme les montagnes russes. La nouveauté cet hiver : une avalanche de fausses alertes causées par des descentes de ski, notamment rapportées en Colombie-Britannique, aux États-Unis et au Japon. The Japan News note que les pompiers de Nagano ont reçu en un mois 134 faux appels d’urgence. Au Minnesota, les autorités ont demandé aux citoyens de désactiver cette fonction. Apple a publié des mises à jour qui n’ont pas, jusqu’à maintenant, éradiqué le phénomène.