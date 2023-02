Avec son brillant écran AMOLED, ses notifications et ses analyses au quotidien, la Polar Ignite 3 se rapproche un peu plus de la montre intelligente. Avec quelques aspérités à corriger.

On aime

Depuis 2014, Polar a surtout fait sa marque avec des montres sportives de milieu de gamme, à l’autonomie impressionnante. Le plus récent produit, Ignite 3, ajoute une couche de luxe, avec l’apparition d’un écran tactile AMOLED, celui qu’on réserve aux meilleurs téléphones. Avec une résolution de 416 pixels sur 416 pixels dans un diamètre de 43 mm, il donne une luminosité et une définition hors pair qui font en sorte que les informations affichées sont toujours bien visibles, même en plein soleil.

On hérite par ailleurs d’un nouveau mode, Always-On, qui permet l’affichage de l’heure en tout temps.

Son poids minime de 35 g la rend agréable à porter et sa batterie de capteurs à l’arrière ne forme pas un renflement comme sur la plupart des montres intelligentes, ce qui ajoute au confort.

La plupart des configurations peuvent être faites directement sur l’écran tactile de la montre. L’écran permet un large choix d’affichages, de la position de l’heure jusqu’à quatre « widgets » qu’on choisit et qui permettent notamment d’afficher le nombre de pas, la fréquence cardiaque, le niveau de la pile, la météo ou un minuteur. En glissant son doigt sur l’écran de gauche à droite ou de haut en bas, on accède à d’autres menus ou aux notifications provenant du téléphone. Les courriels, les rendez-vous, les textos et l’identité des appelants s’y affichent. Mais aucune réponse n’est possible.

Le contrôle de la musique, par contre, avec Spotify ou Musique d’Apple, est efficace, avec le volume, la pause, l’avancement ou le recul des chansons.

Au quotidien, l’Ignite 3 est bourrée de fonctions pour donner des conseils sur la qualité de votre sommeil, le bon moment pour se coucher, la capacité de récupération. Elle offre des exercices de respiration guidée, fait un bilan des calories brûlées et calcule la capacité aérobie.

Pour démarrer une séance d’entraînement, un petit coup sur le bouton de droite fait apparaître les choix d’activités sportives – on peut en sélectionner jusqu’à 20 sur les 150 offertes. La montre affiche alors une interface sobre, avec une indication colorée tout en haut pour l’intensité de l’effort cardiaque et trois informations en continu qu’on peut configurer. Les classiques affichages de la durée, de l’allure et de la distance sont disposés par défaut.

Le GPS s’active également, avec une précision qu’on promet remarquable grâce à la double fréquence utilisée. Dans nos deux courses, la Polar Ignite 3 nous a donné avec une bonne précision l’allure et la distance parcourue.

On retrouve encore ici l’autonomie proverbiale des Polar : nous avons obtenu six jours avec une pleine recharge en utilisation normale. Le recours au GPS fait bien entendu baisser cette autonomie et donne alors une trentaine d’heures. Le mode Always-On, lui, ramène l’autonomie à environ trois jours.

On aime moins

Malheureusement pour Polar, nous utilisons presque toujours le même parcours pour nos courses. Nous avons noté des écarts incompréhensibles dans le tracé sur la carte, preuve que la précision du GPS n’est pas tout à fait au rendez-vous.

Le nouveau processeur dont on a doté l’Ignite 3 promet deux fois plus de vitesse et, pour la plupart des gestes de navigation sur l’écran tactile, l’expérience est fluide. Par contre, de temps à autre, notamment pour revenir à l’écran d’accueil, la montre semble geler pendant deux ou trois secondes.

Le système utilisé pour attacher le bracelet nous a semblé laborieux. Alors qu’il nous suffit de 2 secondes pour une Apple Watch, l’opération en prend une quinzaine avec ce bracelet rugueux qui glisse difficilement.

Comparée à une Apple Watch, la Polar Ignite 3 n’a pas de micro pour les interactions vocales, ne peut servir à payer à la caisse, n’a pas de capteur pour l’oxygène sanguin et ne peut établir un électrocardiogramme.

On achète ?

Pour l’utilisateur qui souhaite un bilan fidèle de ses activités au quotidien, qui veut un suivi sportif de base tout en ayant au poignet une montre qui affiche les notifications du téléphone, la Polar Ignite 3 est un bon choix. Difficile toutefois pour un propriétaire d’iPhone de trouver mieux qu’une Apple Watch, plus complète et mieux adaptée à l’écosystème Apple, mais dont la pile se vide beaucoup plus vite.

Et le sportif aguerri devra payer plus pour une meilleure précision du GPS.