Pour sa cinquième génération, le haut-parleur intelligent abordable d’Amazon, l’Echo Dot sphérique avec horloge, hérite de petites améliorations notables, comme un détecteur de mouvement, un thermomètre et de nouvelles langues. Mais si son affichage DEL est maintenant polyvalent, il est si lumineux que vous n’en voudrez pas sur votre table de chevet.

On aime

Amazon n’a pas fait que lancer le marché des haut-parleurs intelligents en 2014, il est aussi le fabricant le plus prolifique aujourd’hui, avec 10 modèles là où ses concurrents ont élagué leur catalogue. Le plus abordable du groupe est l’Echo Dot, devenu sphérique en 2021, pour lequel on a prévu une version légèrement plus coûteuse avec bande DEL pour afficher l’heure.

Nous voici en 2022 avec la cinquième génération de l’Echo Dot : outre l’heure, la bande composée de gros points lumineux affiche maintenant de petites informations complémentaires. Si on demande à Alexa, l’assistante vocale intégrée à l’Echo Dot, ses prévisions météo, elle répond de vive voix et les températures s’affichent. Si on lui demande une chanson rock, elle la diffuse et défile le nom du groupe et de la pièce.

La qualité sonore est satisfaisante, supérieure pour un prix comparable à celle d’un Google Nest Mini, mais inférieur à celle d’un HomePod Mini d’Apple presque deux fois plus coûteux. On a ici un petit haut-parleur pratique qui donnera un bon son dans une pièce close, mais vous ne ferez pas lever un party avec son haut-parleur de 100 mm, à moins de l’associer à d’autres appareils compatibles.

On contrôle cette petite boule par quatre boutons sur le dessus : deux pour le volume, un pour activer manuellement Alexa et l’autre pour couper le microphone.

Pour la domotique, les possibilités sont étourdissantes. Cet Echo peut réagir à différents bruits – aboiement, pleurs de bébé, toux, bruits d’eau, mouvement – et déclencher la réaction choisie.

En faisant couler de l’eau près de l’Echo Dot, nous avons allumé une des lumières du salon. Lorsqu’une présence est détectée, il lance de la musique classique dans le bureau.

On peut heureusement désactiver cette fonction potentiellement inquiétante de détection de mouvement et couper le microphone.

Alexa gère des centaines de « skills », ou compétences, liées à autant de fabricants. La gestion des appareils domotiques nous semble plus simple et efficace avec Alexa qu’avec l’Assistant Google. Regrouper tous les éclairages de Noël pour les faire allumer une demi-heure après le coucher du soleil est par exemple très facile avec Alexa.

Quant à la qualité de l’interaction vocale avec cette assistante vocale, elle est plutôt au point, surtout depuis qu’on a ajouté le « français canadien » en 2019. Pas besoin de parler un français international pour demander l’heure ou la distance jusqu’à Québec, et la plupart des questions générales, d’actualité, scientifiques ou culturelles trouvent une réponse satisfaisante. Alexa au Canada comprend indifféremment les deux langues officielles, mais on lui en a ajouté sept, notamment l’italien, le hindi, le portugais et l’arabe. On précise toutefois que certaines fonctionnalités ne sont pas prises en charge : la demande de musique en arabe, par exemple, qui se fait par Spotify dans notre cas, ne fonctionne pratiquement pas, tout comme les contrôles domotiques d’appareils nommés en français.

L’Echo Dot intègre maintenant un thermomètre qui permet par exemple de déclencher le chauffage à partir d’une certaine température intérieure, ou de simplement s’assurer de la température.

On aime moins

Alors que l’Echo Dot avec horloge est présenté comme le compagnon idéal de table de chevet, trois nuits nous ont suffi pour le mettre dehors de la chambre à coucher. Ses diodes électroluminescentes sont si lumineuses, même en éclairage minimal, qu’on a l’impression d’avoir oublié un téléphone cellulaire allumé à proximité. On peut désactiver complètement l’affichage, mais pas selon un horaire. On perd alors le principal argument de vente de cet appareil.

Là où Alexa est très inférieure à l’Assistant Google, c’est dans la gestion de la liste d’épicerie, probablement notre fonction préférée. Alors qu’on peut consulter sa liste Google simplement en créant un favori de navigateur web partagé entre plusieurs utilisateurs Android, il faut aller dans l’application Alexa et créer plusieurs comptes.

On achète ?

Notre expérience de l’Echo Dot avec horloge pour remplacer un réveille-matin a été irritante, mais peut-être que certains utilisateurs seront moins sensibles à sa lumière trop crue. Chose certaine, à part cet aspect, il s’agit ici d’un petit appareil polyvalent qui s’avère souvent fort utile, bien conçu et offrant un son satisfaisant pour son bas prix.