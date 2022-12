(Ottawa) L’utilisation de plus en plus populaire du stylo vapoteur et de la cigarette électronique pour consommer du cannabis n’est pas qu’une illusion. Dans sa plus récente Enquête canadienne sur le cannabis, publiée vendredi, Santé Canada confirme que ces outils sont bel et bien utilisés davantage, ce qui correspond à la tendance observée dans de nombreuses écoles.

La Presse Canadienne

Dans son étude, Santé Canada indique que l’utilisation d’un stylo vapoteur pour consommer du cannabis est passée de 28 % à 31 % entre 2021 et 2022. Ce mode de consommation demeure loin derrière le simple fait de fumer le cannabis (70 %), mais représente tout de même le seul mode répertorié par l’agence fédérale qui a gagné des adeptes au cours de la dernière année.

Fumer le cannabis, l’ingérer dans la nourriture et l’appliquer sur la peau ont tous vu leur taux de popularité diminuer ou demeurer stable par rapport à 2021. Il en va de même pour les produits comme l’huile de cannabis pour usage oral et la vapoteuse.

Les stylos vapoteurs permettent entre autres de consommer de l’extrait de cannabis liquide.

Concernant la consommation globale, la proportion de répondants fumant du cannabis a continué de diminuer depuis 2018. Chez les jeunes de 16 à 19 ans, elle est revenue aux niveaux observés avant la légalisation en 2021 et en 2022, après avoir augmenté entre 2018 et 2020.

Par ailleurs, le pourcentage des personnes classées à « risque élevé » de développer des problèmes liés à leur consommation de cannabis est demeuré stable depuis 2018.

Quant à la répartition provinciale, le Québec reste l’endroit au Canada où le moins de répondants ont indiqué avoir consommé du cannabis, à 18,4 %. La moyenne canadienne s’élève à 27,2 %.

Les résultats de l’Enquête canadienne sur le cannabis de 2022 sont fondés sur les réponses en ligne d’environ 10 000 répondants âgés de 16 ans et plus de chaque province et territoire.