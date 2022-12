PHOTO PATRICIA DE MELO MOREIRA, AGENCE FRANCE-PRESSE

« Nous croyons fermement que ce type d’acquisition, où nous avons plus de jeux fabriqués en interne et où nous nous engageons à les rendre disponibles sur la PlayStation de Sony pendant la prochaine décennie, est bon pour la concurrence et pour les consommateurs », a déclaré Brad Smith, président du conseil de Microsoft.