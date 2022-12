Avec son écran de 10,2 pouces, son stylet qui permet d’annoter les livres, sa rapidité imbattable et sa lumière chaude, la toute nouvelle Kindle Scribe d’Amazon devrait nous séduire. Mais il reste tant à peaufiner qu’on hésite.

On aime

Près d’un an et demi après la Kobo Elipsa, au tour d’Amazon de lancer une liseuse, la Scribe, qui se frotte aux tablettes avec son large écran et la compatibilité avec un stylet. Son écran de 10,2 pouces lui donne un poids total de 433 grammes, presque le double de celui d’une petite liseuse, avec une résolution de 300 ppp qui en fait une championne dans cette catégorie.

Ce qui est flagrant, c’est l’agilité de cette liseuse, bien plus puissante et sensible que les Kobo, qui réagit au quart de tour quand on veut naviguer dans les menus ou le livre en cours. Son autonomie se calcule réellement en mois : nous avons à peine épuisé 15 % de sa batterie en deux semaines malgré nos nombreuses manipulations. Le secret : la Kindle Scribe s’éteint complètement quand elle n’est pas utilisée, ménageant la pile mieux que le mode veille. Mais comme elle est rapide, la rallumer ne demande que 2 secondes d’attente, contre une trentaine dans le cas des Kobo.

À ses 16 niveaux de gris, on a ajouté enfin la douce lumière orangée si reposante. Aucune touche mécanique ici, tout se fait sur l’écran tactile, qui n’a qu’une seule configuration pour les commandes.

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON La Kindle Scribe vient avec un stylet qui s’attache magnétiquement sur le côté.

L’autre grande nouveauté, c’est le stylet, inclus à l’achat, qui s’attache magnétiquement sur le côté de la Kindle Scribe et se recharge du même coup. On peut l’utiliser pour créer des notes manuscrites qui sont compilées dans un carnet ou ajouter des annotations dans les livres. L’annotation apparaît alors comme une petite icône sur la page qu’il faut tapoter pour l’ouvrir et la modifier. Cette fonction, cependant, n’est possible qu’avec les livres de la boutique Kindle.

Cette boutique offre des millions de livres pour 9,99 $ par mois, avec un maximum de 20 à la fois, dont quelque 50 000 en français. C’est de toute évidence la formule que mousse Amazon pour ses liseuses, qui ne sont pas compatibles avec les livres numériques protégés en format EPUB des bibliothèques.

Pour envoyer un livre sur la liseuse, on dispose toujours d’une adresse courriel personnalisée, vers laquelle on peut maintenant envoyer des livres EPUB, le format le plus populaire. On peut également utiliser un logiciel comme Calibre pour effectuer le transfert à partir d’un ordinateur, après conversion. Mais la gestion des formats acceptés est si nébuleuse que nous y reviendrons plus loin.

On dispose d’une fonction Bluetooth appelée VoiceView, offerte uniquement en anglais : connecté à des écouteurs Bluetooth, l’appareil lit ce qui apparaît sur l’écran.

On aime moins

Nous avons passé deux semaines à tester la fameuse fonction d’envoi par courriel de fichiers EPUB, et à pester contre celle-ci. Précisons que plusieurs lecteurs sont tout à fait satisfaits de cette nouveauté. Dans notre cas, parfois les fichiers EPUB ne se transféraient pas du tout à la liseuse. D’autres fois, ils atterrissaient dans la liseuse dans un autre format, KFX, qui convertit très mal les caractères accentués. Jugez-en dans l’exemple suivant.

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Le format KFX (à droite) convertit très mal les caractères accentués.

Quand on envoie par courriel un livre en format .mobi, on reçoit une réponse d’Amazon indiquant que ce format n’est plus accepté depuis le 22 août dernier. C’est pourtant celui qui fonctionne le mieux, selon notre expérience, et qu’on peut transférer avec un logiciel comme Calibre.

Nous n’avons jamais réussi à activer la fonction VoiceView. Nos écouteurs se connectaient bel et bien à la liseuse, mais la confirmation demandée par la liseuse (« Appuyez deux doigts sur l’écran ») n’a jamais fonctionné.

On achète ?

On peut dresser un profil assez précis de l’utilisateur de liseuse qui trouvera son bonheur avec la Kindle Scribe : abonné à Kindle Unlimited, habitué à prendre des notes sur ses livres ou dans un carnet, qui aime lire sur un écran de 10,2 pouces. Pour cet utilisateur, il aura entre les mains une liseuse d’une puissance et d’une résolution d’écran imbattables.

Pour le lecteur qui ne veut qu’avoir sous la main ses dizaines ou ses centaines de livres numériques, dans un petit appareil réservé à la lecture qui n’est pas destiné au travail, à la lecture des courriels et à d’autres activités numériques, et qui est indifférent aux possibilités d’un stylet, la Kindle Scribe n’est pas un bon choix.