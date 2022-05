L’adaptateur UBS-C d’EZQuest comprend trois ports USB 3.0, une sortie HDMI 4K, un port Gigabit Ethernet et deux fentes pour des cartes SD et microSD.

L’adaptateur X40030 d’EZQuest n’est pas le plus abordable, mais il fait un travail très satisfaisant, multipliant par huit votre port USB-C pour tous les branchements utiles.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Après la déception de l’adaptateur ZMUIPNG le mois dernier, qui a hérité d’un médiocre 2 sur 5, voici la critique promise d’un produit nettement plus intéressant, le X40030 d’EZQuest.

On leur en demande beaucoup, à ces petits appareils qu’on branche ici sur un port USB-C pour, entre autres, diffuser l’image et le son sur un moniteur, ajouter des ports USB-A pour des périphériques et brancher des cartes SD. Le X40030 fait tout cela, avec ses huit ports, et il le fait bien, à une exception près sur laquelle nous reviendrons.

D’abord, on peut brancher sur cet adaptateur l’alimentation électrique, jusqu’à 100 watts, qui nourrira ensuite l’ordinateur et un second petit appareil que l’on branchera dans un de ses trois ports USB-A, celui qui est étiqueté BC 1.2.

Les deux autres ports USB-A sont de norme 3.0 et permettent d’y brancher souris, clavier, clés USB ou disques externes. On dispose en outre de deux fentes pour cartes de mémoire SD et microSD.

On a en outre un port Gigabit Ethernet, sur lequel on peut obtenir l’internet haute vitesse sans passer par le WiFi. L’intérêt d’un tel branchement n’est pas renversant si votre WiFi est satisfaisant, et n’a pas amélioré la vitesse de transfert dans notre cas. Par contre, fait à noter, la latence (le « ping ») est passée de 19 à 13 ms, ce qui donne l’impression que l’ordinateur ainsi branché réagit nettement plus vite sur le web.

Pendant nos sept semaines de test, toutes les capacités et tous les branchements que nous venons de mentionner ont fonctionné de façon impeccable. Pas de périphérique qui se déconnecte, pas de recharge capricieuse, absolument aucune mauvaise surprise.

Enfin, le X40030 a une sortie HDMI capable de diffuser jusqu’à 4K avec 30 Hz de fréquence sur un moniteur. C’est exactement ce que nous avons obtenu en branchant l’ordinateur à notre télé LG 4K, avec une résolution de 3840 pixels sur 2160 pour 30 Hz. Nous avons également obtenu la résolution maximale qu’était capable de fournir un moniteur Dell moyen de gamme, soit 2560 pixels sur 1440 à 60 Hz. On ne peut demander mieux jusque-là.

On aime moins

Sur un moniteur Huawei MateView GT essayé récemment, nous avons obtenu un maximum de 2580 pixels sur 1080, à 60 Hz. Ce qui n’est pas si mal, mais ce moniteur peut aller jusqu’à 3440 pixels sur 1440 à 100 Hz, ce que nous n’avons jamais réussi à avoir avec cet adaptateur en HDMI.

Le patient technicien d’EZQuest soupçonnait une incompatibilité logicielle avec ce moniteur Huawei très récent, qu’il a commandé afin de cerner le problème. Un mois plus tard, toujours aucun verdict.

Ce qui nous a permis de confirmer une récente découverte : en branchant directement notre moniteur Huawei au deuxième port USB-C de notre MacBook Air, nous avons enfin obtenu sa résolution maximale, qui dépasse ce que l’adaptateur EZQuest peut techniquement fournir. Bref, il faut privilégier le branchement USB-C direct quand c’est possible.

On achète ?

Si ce n’est du petit détail irritant de notre moniteur Huawei qui ne recevait pas sa pleine résolution, un problème qu’on assure exceptionnel et que nous avons contourné avec un branchement direct en USB-C, cet adaptateur d’EZQuest est un parfait compagnon de travail. Aucun bogue en deux mois d’utilisation quotidienne, une conception manifestement durable et un prix relativement raisonnable : un achat à recommander.