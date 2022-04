Facebook, Microsoft, Google et d’autres entreprises et dirigeants du secteur des technologies ont divers projets pour aider à étendre l’accès à l’internet ou adapter leurs applications aux pays où des millions de personnes peuvent se connecter pour la première fois.

Facebook et Netflix ont du mal à recruter de nouveaux adeptes de leurs services. Du moins pour l’instant, leur nombre d’utilisateurs diminue. Ce ralentissement s’explique par des raisons complexes, notamment par un défi qu’elles partagent avec d’autres sociétés internet d’envergure mondiale : le potentiel inexploité des milliards de personnes qui ne sont pas du tout connectées.

Shira Ovide The New York Times

Plus de 4 personnes sur 10 dans le monde, soit plus de 3 milliards de personnes, n’utilisent pas l’internet à la maison ou sur leur téléphone, selon les dernières estimations disponibles de la Banque mondiale et des Nations unies, datant de 2019.

Dans certains des pays les plus peuplés du monde, dont le Pakistan, le Bangladesh et le Nigeria, une majorité de personnes ne sont pas connectées.

Même après une forte augmentation de l’accès à l'internet en Inde au cours des dernières années, environ 60 % des Indiens ne l’utilisent. Près de la moitié des habitants de l’Indonésie, quatrième pays du monde pour la population, ne sont pas connectés. À titre de comparaison, environ 10 % des Américains et un quart des Brésiliens ne sont pas en ligne.

Le monde de la technologie n’ignore pas le fossé entre les nantis et les démunis de l’internet, et le nombre de personnes non connectées diminue.

Mais alors que les services numériques s’efforcent d’attirer encore plus d’utilisateurs, leurs ambitions sont freinées par le fait qu’un grand nombre d’entre eux ne sont toujours pas connectés ou disposent d’un service de qualité inférieure qui les empêche de regarder Netflix, de surfer sur YouTube ou de faire défiler follement Instagram.

Il n’existe pas de solution miracle pour surmonter les obstacles économiques, culturels, techniques et politiques complexes qui empêchent de fournir l’internet à un plus grand nombre de citoyens du monde. Les partisans de l’expansion de l’utilisation de l’internet affirment qu’être connecté est un moteur économique et de plus en plus une nécessité de la vie moderne. Un accès au web est également une condition minimale pour que les sociétés internet puissent atteindre leurs clients potentiels.

Je ne dis pas que si 100 % des 1,4 milliard d’habitants de l’Inde utilisaient soudainement l’internet, ils deviendraient tous des abonnés de Netflix. Maintenant que Google, Facebook, Amazon et Netflix sont peut-être proches de la saturation aux États-Unis, ils ont tous fait de l’Inde une priorité. Mais leur croissance est plafonnée, car ils ne peuvent atteindre que les quelque 600 millions d’Indiens qui sont connectés.

(Une remarque sur la Chine, qui possède la plus grande concentration d’internautes au monde : le pays bloque de nombreux services numériques étrangers populaires, ce qui rend la Chine hors de portée de Netflix, Facebook, Google et autres.)

Ana Maria Rodriguez, analyste au sein du groupe de défense Alliance for Affordable Internet, a déclaré que les chiffres officiels des utilisateurs de l’internet pourraient sous-estimer considérablement le nombre de personnes qui n’ont pas un accès régulier au web, qui ne peuvent pas se permettre d’aller souvent en ligne, qui ont un mauvais service ou une combinaison de ces éléments.

Selon elle, la Banque mondiale et les Nations unies considèrent comme utilisateur de l’internet toute personne qui s’est connectée au moins une fois au cours des trois derniers mois. Selon leurs chiffres, les deux tiers des Colombiens étaient connectés en 2019. Mais une étude de l’Alliance for Affordable Internet a révélé que seul un quart des Colombiens disposaient d’un accès « significatif », c’est-à-dire de connexions en ligne constante à des vitesses relativement rapides.

Microsoft, Facebook, Google et d’autres entreprises et dirigeants du secteur des technologies ont divers projets pour aider à étendre l’accès à l’internet ou adapter leurs applications aux pays où des millions de personnes peuvent se connecter pour la première fois.

Mme Rodriguez, dont le groupe est financé par des entreprises technologiques, a déclaré que faire encore plus pourrait aider des milliards de personnes – et les résultats financiers des entreprises.

« Il est dans leur intérêt d’atteindre ces personnes », a déclaré Mme Rodriguez, en faisant référence aux sociétés internet mondiales.

Lorsque j’ai commencé à écrire sur la technologie, il y a plus de 10 ans, je demandais régulièrement aux dirigeants s’il y avait une limite à leur croissance étant donné que tant de gens n’étaient pas en ligne et que le service était pourri pour beaucoup de gens, même dans les pays riches comme les États-Unis.

Peut-être avaient-ils raison de ne pas faire de cette question une priorité absolue. Beaucoup plus de personnes ont été connectées au cours de ces années, et le service internet s’est amélioré dans la plupart des pays. Facebook et Spotify ne sont pas des experts dans la construction de tours d’accès à l’internet mobile ou dans l’élimination des obstacles sociaux et financiers qui empêchent un plus grand nombre de personnes de se connecter.

Mais nous entrons dans une période où la croissance facile est terminée pour de nombreuses entreprises prospères. Pour continuer à toucher davantage de personnes, elles devront peut-être penser différemment aux milliards de personnes qui doivent encore être connectées.

Cet article a été initialement publié dans The New York Times.