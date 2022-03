Avec une appli mobile, on établit le volume de croquettes qu’on souhaite que le distributeur automatique Smart Feed envoie chaque fois. Les quantités vont de 1/8 de tasse à 4 tasses, de 1 à 12 fois par jour.

Que ce soit pendant une absence prolongée ou pour ne plus penser au remplissage quotidien du bol de pitou et de minou, le distributeur automatique de croquettes Smart Feed rend de fiers services. Mais il faut payer cher pour profiter de cet appareil de luxe configurable à l’infini et connecté au WiFi.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

D’entrée de jeu, un avertissement : il ne s’agit pas ici de démontrer que le « distributeur de croquettes connecté Smart Feed » est un appareil indispensable. Notre test se contentera de vérifier si ce robot est bien conçu et fiable.

Le montage du distributeur est facile : trois pièces principales à assembler, un adaptateur à brancher, quatre piles D à installer, et le tour est joué en 5 minutes. On remplit ensuite le réservoir des croquettes préférées de votre chat ou de votre chien. Il peut contenir une bonne dizaine de kilos de croquettes, ce qui, selon l’appétit et le nombre de vos animaux domestiques, devrait durer plusieurs semaines.

Sur le dessus, un gros bouton bleu lumineux sert à la distribution manuelle. Si votre animal est malin ou vos enfants sont trop enthousiastes, il est possible de le bloquer dans l’appli.

On télécharge ensuite l’appli mobile My PetSafe, qui détecte le distributeur. Vous êtes invité à donner un nom rigolo à l’appareil et à préciser le nom de votre animal. Nous avons donc installé « le restominou de Fiona » dans la cuisine.

On établit ensuite le volume de croquettes qu’on souhaite envoyer chaque fois. Les quantités vont de 1/8 de tasse à 4 tasses. Il faut ensuite établir un horaire des repas, jusqu’à 12 fois par jour.

Et c’est tout. Au moment et selon la quantité que vous avez choisis, votre distributrice envoie des croquettes dans le bol. Une petite notification vous est alors envoyée (en anglais, malheureusement) signalant que votre animal a été nourri. On peut également, directement du téléphone, déclencher la distribution en choisissant une quantité donnée.

SAISIE D’ÉCRAN L’appli mobile My PetSafe

Si votre animal est du genre à s’empiffrer, vous disposez de la « distribution lente » qui étire l’opération sur 15 minutes. Le bol en métal est encastré, ce qui empêche l’animal de le déplacer ou de le renverser. Quand le niveau du réservoir de croquettes est bas ou vide, vous recevez une alerte.

En deux mois d’essai, jamais la distributrice ne nous a fait défaut. La connexion internet était stable, la distribution avait lieu à l’heure demandée et selon les quantités programmées. Même en interrompant le courant, la programmation est restée en mémoire grâce à ses quatre piles D, et la distribution s’est faite comme d’habitude.

Bref, PetSafe a pensé à tout. Il est recommandé de nettoyer l’ensemble, surtout le bol et le réservoir, au moins tous les mois. Toutes les pièces amovibles peuvent aller au lave-vaisselle.

On aime moins

Cette belle technologie a un prix : 269,95 $.

Il y a un problème signalé par des utilisateurs sur le web que nous n’avons pu reproduire. Il semble que certains formats de croquettes pour chiens, trop grosses ou aux formes irrégulières, passent mal dans le distributeur.

On achète ?

Le test est concluant : le distributeur de croquettes connecté Smart Feed remplit les promesses de son fabricant. L’appareil est bien conçu et ses fonctions sont très adaptées. Nul doute qu’il règle au moins la question de la distribution de croquettes quand personne n’est à la maison, ou prend efficacement la relève si vous avez tendance à oublier de remplir le bol de votre animal domestique.

Bon, laissons le soin à chaque propriétaire de décider si ses services valent son coût. L’évaluation, ici, est éminemment subjective, et trancher serait périlleux.

Distributeur de croquettes connecté Smart Feed Fabricant : PetSafe

Prix : 269,95 $

Note : 4 sur 5 Consultez le site de PetSafe