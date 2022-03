Les applis de gestion budgétaire posent généralement un cas de conscience : il faut les lier à des comptes bancaires pour qu’elles fassent leur travail.

Karim Benessaieh La Presse

Miza

Une jeune pousse de Laval, Abex Technologies, a conçu un outil pour suivre ses finances, Miza, sans avoir à partager ces informations sensibles. « La différence est dans sa simplicité de faire un portrait financier, explique par courriel Alexandre Bourret, cofondateur d’Abex Technologies. Le tout se gère automatiquement et dynamiquement selon les transactions entrées. Bref, nous visons vraiment à mettre les finances sur le pilote automatique. » La configuration est effectivement très simple et permet de dresser gratuitement, en entrant les opérations récurrentes, bilans et tableaux en un clin d’œil.

Live Transcribe

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE Live Transcribe, un outil gratuit sur Android, permet de retranscrire en texte bien lisible plus de 70 langues, du français à l’arabe en passant par le bengali, le coréen et le khmer. L’application fonctionne maintenant en mode hors-ligne.

Google a profité de la Journée mondiale de l’audition, le 3 mars dernier, pour apporter une mise à jour consistante à son application Live Transcribe. Cet outil gratuit sur Android permet de retranscrire en texte bien lisible plus de 70 langues, du français à l’arabe en passant par le bengali, le coréen et le khmer. La nouveauté, c’est que l’application fonctionne maintenant en mode hors-ligne, ne nécessitant donc plus de connexion internet et ne consommant pas de données. Et nos quelques essais dans quatre langues ont été plutôt convaincants, avec une exactitude de 95 %, si on exclut les noms propres. Pour la petite histoire, Live Transcribe a été conçue par un chercheur de Google, Dimitri Kanevsky, qui a perdu l’ouïe à l’âge d’un an.

Resident Evil

IMAGE FOURNIE PAR CAPCOM Scène classique de Resident Evil 3, qui bénéficiera en 2022 d’améliorations notables pour les consoles nouvelle génération

Peu de jeux vidéo peuvent se vanter d’avoir une durée de vie commerciale aussi longue que les épisodes de Resident Evil. Avec plus de 100 millions d’exemplaires vendus pour 19 opus, ce classique de l’horreur-survie ne s’essouffle pas après 26 ans. Son développeur, Capcom, a annoncé cette semaine une nouvelle vie en 2022 pour trois épisodes marquants, les opus 2, 3 et 7 Biohazard, retravaillés pour la PS5 et les Xbox Series. On offrira notamment un taux d’images par seconde amélioré, l’utilisation du Ray Tracing et l’audio 3D. Les utilisateurs de PS5 profiteront en outre d’améliorations haptiques et de la gâchette adaptative de la manette DualSense.