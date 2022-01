Totalement intégrés à l’écosystème Apple avec l’annulation du bruit ambiant et un son équilibré, les Beats Fit Pro sont en plus moins coûteux et tiennent mieux que les AirPods Pro. À moins de tenir mordicus à la recharge magnétique ou à la forme unique des AirPods, on a ici les meilleurs écouteurs pour produits Apple. Pour les autres, c’est discutable.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Qui était mieux placé qu’Apple pour déclasser les AirPods Pro, généralement considérés comme les meilleurs écouteurs pour iPhone et iPad ? C’est exactement ce qu’on a fait avec les tout nouveaux Beats Fit Pro, conçus par une filiale achetée par Apple en 2014 et arrivés sur le marché canadien cette semaine.

Sans être abordables, les Beats Fit Pro coûtent d’abord moins cher, 249,95 $, que les AirPods Pro (329 $). Avec leur puce H1, ils sont aussi totalement intégrés à l’écosystème Apple : l’iPhone les détecte dès qu’on ouvre l’étui, on peut convoquer Siri en tout temps et ils passent automatiquement d’un appareil iOS à l’autre sans qu’on ait besoin de les déconnecter.

Les Beats disposent également d’une application Android qui permet un certain contrôle, notamment pour la configuration des commandes et des modes d’écoute. La connexion à un téléphone Android n’est pas aussi automatique qu’avec un iPhone, mais elle est tout à fait fonctionnelle.

On perd toutefois avec les appareils Android une fonction proposée par Apple, l’audio spatial. Elle simule l’origine du son selon la position de votre tête : on a l’impression que le son vient d’un endroit bien précis, comme s’il s’agissait d’un haut-parleur extérieur et non d’écouteurs plantés dans vos oreilles.

Les Beats Fit Pro disposent eux aussi d’une fonction active d’annulation du bruit ambiant plutôt efficace, qui assourdit considérablement les sons envahissants de la circulation ou des transports en commun. On peut d’un seul clic arrêter ce filtre ou passer au mode Transparence, qui amplifie les sons ambiants.

La grande différence dans notre cas avec les AirPods Pro, c’est que les Beats Fit Pro tiennent superbement dans l’oreille. On leur a ajouté de petites ailettes qui permettent de les bloquer dans le pavillon de l’oreille. En les tournant un peu, on entend un déclic qui amarre fermement les écouteurs. En jogging, à vélo ou au téléphone, jamais nos Beats Fit Pro ne sont tombés et nous n’avons pas eu besoin de les replacer.

La qualité de reproduction nous a semblé supérieure à celle des AirPods Pro, surtout pour la définition des basses. Globalement, il s’agit d’écouteurs au son plutôt équilibré, précis, et qui s’adaptent bien à la voix humaine ou à des instruments plus envahissants comme la batterie ou la guitare.

Les Beats Fit Pro sont classés IPX4, résistants à la sueur et à l’eau. On les contrôle en cliquant légèrement ou longuement sur l’un ou l’autre des écouteurs. Les commandes sont configurables : on peut ainsi arrêter ou reprendre la musique, contrôler le volume, désactiver l’ANC ou le mode Transparence, répondre au téléphone ou raccrocher, convoquer Siri (ou l’Assistant Google et Alexa pour les appareils Android).

L’autonomie des piles est d’environ 6 heures, avec 21 heures supplémentaires fournies par l’étui.

On aime moins

L’étui ne supporte pas la charge magnétique, ce qui est étonnant dans cette gamme de prix. De plus, la prise USB-C pour le recharger est curieusement en retrait, de sorte que certains câbles n’ont pas une tête de prise assez petite pour y accéder.

La qualité sonore des Beats Fit Pro est au-dessus de la moyenne, mais elle n’est pas la meilleure. Comparés à des Jabra Elite Active 75t ou à des Sony WF-1000XM4, ils ont une basse moins enveloppante et moins de tonus.

On achète ?

Pour un utilisateur Apple, comme nous l’avons annoncé d’emblée, les Beats Fit Pro sont maintenant le meilleur choix. Ils ont une intégration totale à l’écosystème, offrent un son au-dessus de la moyenne à un prix plus bas que les AirPods Pro, tout en tenant fermement dans l’oreille.

Il ne s’agit pas d’un mauvais choix pour un utilisateur Android, et la présence d’une application qui leur est destinée en fait une possibilité à considérer. Sans être les meilleurs côté son, leur polyvalence, leur design et leurs capacités logicielles sont impressionnants.