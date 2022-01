Au-delà des avalanches de clics pour des chansons à succès – on a justement appris cette semaine que Girls Just Want to Have Fun avait atteint le cap du milliard de vues –, YouTube est une machine économique qui contribuerait à hauteur de 923 millions de dollars au produit intérieur brut du Canada et générerait l’équivalent de 34 100 emplois au pays.

Karim Benessaieh La Presse

Cette estimation ne provient pas d’un rapport interne enthousiaste de Google, mais d’une étude fouillée d’Oxford Economics, firme fondée en 1981 par la plus ancienne université britannique. La PDG de YouTube, Susan Wojcicki, l’a présentée dans une lettre aux créateurs cette semaine. Avis aux youtubeurs en herbe : on y présente les 10 façons de gagner de l’argent avec la plateforme.

Jeux vidéo

IMAGES FOURNIES PAR NINTENDO ET PLAYSTATION Trois nouveaux jeux cette semaine, Pokémon Legends : Arceus et le combo Legacy of Thieves Collection, misent sur des retours vers le passé.

Trois nouveaux jeux cette semaine, trois retours aux sources. D’abord, pour la Nintendo Switch, Pokémon Legends : Arceus est une jolie combinaison des mécanismes classiques de cette franchise vénérable, plongés dans un monde ouvert avec une aventure sympathique à la clé. Pour les connaisseurs de cet univers, on revient ici à l’essentiel, sans flafla et sans animations vertigineuses. Pour la PS5, on a dépoussiéré deux superbes jeux de la série Uncharted, A Thief’s End et The Lost Legacy. Outre l’audio 3D, un temps de chargement presque réduit à zéro et l’utilisation de la sensibilité accrue de la manette DualSense, on a accès à des fréquences d’images pouvant aller jusqu’à 120 fps. La différence est marquante dans les nombreuses scènes d’action.

Windows 11

CAPTURE D’ÉCRAN LA PRESSE Pour sa première mise à jour majeure depuis son lancement en octobre dernier, Windows 11 intégrera prochainement des applications Android.

Ceux qui attendaient l’arrivée d’applications mobiles – comme La Presse+ – sur leur PC devraient avoir une agréable surprise le mois prochain. Le responsable produits chez Microsoft, Panos Panay, a annoncé dans un billet de blogue que les applications Android seraient offertes pour les ordinateurs utilisant Windows 11, par le Microsoft Store. Certains utilisateurs aux États-Unis inscrits au Windows Insider Program en font déjà l’essai depuis octobre dernier, avec quelques applications Android sélectionnées. Bien des détails restent flous quant à la date exacte de la disponibilité de cette fonction pour l’ensemble des utilisateurs ou le nombre d’applications compatibles. Et sur les 1,4 milliard de PC utilisant Windows, un grand nombre d’entre eux sont jugés trop vieux pour la mise à jour vers Windows 11.