Le Node de Bluesound n’a pas l’application la plus intuitive, mais il remplit à merveille sa mission : transformer votre chaîne stéréo en un appareil intelligent capable de diffuser de la musique haute définition. Amoureux de bon son, vous allez être servi.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

Peut-on dire d’un appareil vendu 699,99 $ qu’il est abordable ? C’est pourtant le cas du Node, fabriqué par la société Bluesound et dont le mandat est « d’ouvrir le monde du streaming musical haute résolution ». Comprenons ici qu’on s’adresse à des mélomanes prêts à payer jusqu’à 20 fois ce prix pour une petite boîte qu’on branche sur une chaîne stéréo afin de goûter à ce nectar qu’est la musique haute définition.

Le Node de Bluesound, donc, est un petit ordinateur doté d’un processeur de 1,8 GHz et, surtout, d’un convertisseur numérique-analogue appelé DAC, de son acronyme anglais. Il peut gérer et envoyer sur vos haut-parleurs analogiques des fichiers musicaux numériques dont la qualité s’approche de l’enregistrement original. Le Node peut convertir une résolution audio jusqu’à 24 bits/192 kHz, là où les bons vieux CD s’arrêtent à 16 bits/44,1 kHz.

Les services d’écoute en continu offrant de la musique haute résolution se sont multipliés ces dernières années, avec notamment Tidal, Amazon Music HD, Qobuz et Apple Music.

Entend-on vraiment la différence ? Aucun doute en ce qui nous concerne, avec un bon enregistrement au départ, un amplificateur et des haut-parleurs de qualité.

La musique prend de l’ampleur, les détails des instruments sont nettement perceptibles, on obtient ce que les connaisseurs appellent « une image sonore » où on n’arrive plus à déterminer la provenance exacte du son.

C’est cette expérience que procure le Node de Bluesound. Dans la configuration la plus classique, on le branche dans la chaîne stéréo en utilisant ses sorties AV. Il dispose en outre de sorties HDMI eARC, RCA coaxial, optique, une prise pour un caisson d’extrêmes-graves et une de 3,5 mm. En plus, il peut diffuser en Bluetooth 5,0 dans vos écouteurs et utiliser le format aptx HD, le seul capable de transmettre une résolution de 24 bits.

On le connecte à l’internet par WiFi ou par son entrée Ethernet Gigabit.

Enfin, on peut jumeler le Node en Bluetooth pour rediffuser le son d’un téléviseur, d’un ordinateur ou d’un appareil mobile. Il est compatible AirPlay2.

Le Node se connecte à une vingtaine de services d’écoute en continu ou à votre bibliothèque musicale stockée sur un disque réseau. Pour certains services comme Tidal, on contrôle la musique directement dans l’application BluOS, ce qui rend par la suite le Node totalement indépendant de votre téléphone ou de votre tablette, que vous pouvez éteindre ou éloigner. Il est également compatible avec le service Roon.

La Node dispose d’un écran tactile simplifié qui permet de contrôler le volume et d’avancer ou d’arrêter la musique.

On aime moins

L’application BluOS est loin d’être un modèle de clarté. On s’y perd un peu entre les paramètres, les services musicaux offerts qui ne sont pas tous haute résolution et l’égalisateur.

Et contrairement à l’application Sonos, on ne peut faire de recherche à travers tous les services musicaux. Autre limite, le contrôle par plusieurs appareils mobiles sur le même réseau WiFi nous a semblé capricieux, le Node n’étant pas détecté à tout coup.

Certains services, notamment Spotify, ne sont pas pris en charge par l’application BluOS et doivent être gérés à partir de leur propre application. Même problème avec Apple Music, qui ne fonctionne qu’avec AirPlay. Le problème, c’est que le Node devient alors dépendant de votre téléphone : un appel, l’écoute d’une vidéo ou l’extinction fera arrêter la musique.

On achète ?

Pour apprécier le Node de Bluesound et accepter de payer près de 700 $, il faut à la base disposer des éléments appropriés : un abonnement à un service musical haute résolution et un équipement audio de bon calibre. Pour ce mélomane qui n’a pas nécessairement investi des dizaines de milliers de dollars, le Node est effectivement une excellente porte d’entrée au monde de la haute résolution.

Un utilisateur qui cherche simplement à diffuser de la musique de résolution standard en Bluetooth sur sa chaîne stéréo de base trouvera des solutions plus économiques.

Quant aux mordus les plus fortunés, ils disposent d’appareils bien plus coûteux et plus spécialisés.