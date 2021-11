Techno

Testé : LG OLED C1

Télé de rêve… et de jeu

Les téléviseurs OLED de LG sont les chouchous des critiques depuis des années, et le modèle C1 lancé en 2021 n’y fait pas exception. À la qualité d’image remarquable, on lui a ajouté cette année quelques améliorations qui vont ravir les amateurs de jeux vidéo, un processeur plus intelligent et une nouvelle taille d’écran de 83 po. Mais il est toujours aussi fastidieux d’y brancher des écouteurs Bluetooth.