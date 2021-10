Le tout nouveau NHL 22 constitue, selon EA Sports, « le plus grand bond en avant que la franchise ait jamais vu ».

Karim Benessaieh La Presse

NHL 22

C’est toute une affirmation pour le champion incontesté des jeux vidéo de hockey depuis 28 ans, qui utilise pour la première fois le moteur de jeu Frostbite généralement associé à des jeux de tir à la première personne. Au menu : une interface simplifiée, des reprises et une surface glacée plus réalistes que jamais ainsi qu’une nouveauté amusante, Superstar X-Factors. On a donné à 50 vedettes de la LNH une série d’aptitudes surhumaines, comme la capacité d’aller rapidement « d’un poteau à l’autre » pour Carey Price ou un tir foudroyant appelé « choc et stupeur » pour le terrible Auston Matthews.

Hip-hop

IMAGE EXTRAITE DU SITE EDITIONSDUQUARTZ Le jeu vidéo retenu pour l’« appel à idées » récemment lancé sera basé sur l’essai Les racines du hip-hop au Québec, paru en décembre 2020.

Un appel d’offres pour concevoir un jeu vidéo ? C’est une formule qu’on a rarement vue au Québec, et c’est celle qu’ont retenue l’Office national du film et Major Productions, une maison de production de Rouyn-Noranda. Dans le cadre de cet « appel à idées », on offre 350 000 $ au studio qui sera retenu pour créer un jeu vidéo racontant l’histoire du hip-hop au Québec. Le jeu sera basé sur l’essai Les racines du hip-hop au Québec, paru en décembre 2020. On s’attend à ce qu’il soit « ancré dans le réel », qu’il contienne une quête, intègre « des voix diversifiées » et représente « la diversité des voix de la culture hip-hop ». La date limite pour présenter un projet est le 1er novembre prochain.

Pathway

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE La présentation de Pathway, présentée comme le « Google de la médecine », est austère, mais on estime que l’application est utilisée dans plus de 180 pays depuis son lancement en 2019.

Trois Montréalais sont derrière une application médicale ambitieuse, Pathway, présentée comme le « Google de la médecine ». Lancée par l’entrepreneur Jonathan Hershon Saint-Jean, le Dr Louis Mullie et le programmeur Christophe Marois, la start-up a annoncé cette semaine avoir amassé 1,6 million de dollars pour améliorer cette base de connaissances destinée aux médecins de 33 spécialités. Pathway, qui n’est offerte qu’en anglais, veut aider les professionnels à rester à la fine pointe de la connaissance, alors que « 95 nouvelles études médicales sont publiées chaque heure », rappelle-t-on. La présentation est austère et l’abonnement à 179,99 $ par année n’est pas pour le commun des mortels, mais on estime chez Pathway que l’application est utilisée dans plus de 180 pays depuis son lancement en 2019.