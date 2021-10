Karim Benessaieh La Presse

Messenger

Une vieille méthode de piratage de Messenger, objet de nombreux articles le printemps dernier en France, semble avoir trouvé un nouveau souffle au Québec. Il s’agit d’un message provenant apparemment d’un ami et indiquant « Cela te ressemble » avec un lien. Celui-ci renvoie à une page où on est invité à entrer son nom d’utilisateur et son mot de passe Facebook. Nous l’avons reçu de trois amis différents depuis la mi-septembre. « Nous avons examiné cette arnaque et avons constaté qu’il s’agissait probablement d’une tentative d’hameçonnage résultant d’un compte compromis », a précisé à La Presse un porte-parole de Facebook. On conseille aux propriétaires de comptes piratés de choisir rapidement un nouveau mot de passe plus costaud et d’activer l’authentification à deux facteurs.

Boost Charge Pro

PHOTO FOURNIE PAR BELKIN Le Boost Charge Pro 3-en-1 avec MagSafe de Belkin permet de charger magnétiquement, en même temps, son iPhone doté d’une prise MagSafe, son Apple Watch et ses AirPods.

Vous êtes accro aux produits Apple ? Difficile d’imaginer plus adapté à votre dépendance que la toute nouvelle station sans fil de Belkin, dont le nom complet est « Boost Charge Pro 3-en-1 avec MagSafe ». Ce bel appareil au design élancé, à un prix acceptable de 169,95 $, permet de charger magnétiquement, en même temps, son iPhone doté d’une prise MagSafe, son Apple Watch et ses AirPods. Le MagSafe offre une prise solide et la recharge magnétique à 15 watts est deux fois plus rapide qu’auparavant. Malheureusement, à l’exception de certains écouteurs Bluetooth compatibles avec la recharge magnétique, cette station est peu utile en dehors de l’environnement Apple. D’autant qu’elle n’a pas de sortie USB supplémentaire, comme certains modèles Belkin précédents.

Sorties vidéo

IMAGES FOURNIES PAR UBISOFT ET NINTENDO Deux jeux de tir très attendus, mais complètement différents, ont atterri sur les tablettes cette semaine : Far Cry 6 et Metroid Dread.

Sorties vidéo

Deux jeux de tir très attendus, mais complètement différents, ont atterri sur les tablettes cette semaine. D’abord, Far Cry 6, orchestré par les studios de Montréal et de Toronto d’Ubisoft, reprend le concept de cette franchise en proposant un jeu de tir à la première personne, avec explosions et arsenal à monter, mais enrobé d’une bonne histoire. Dans l’autre jeu, il s’agit de reprendre par la guérilla une île inspirée de Cuba, Yara, des mains d’un dictateur. Metroid Dread, exclusif à la Nintendo Switch, est un jeu essentiellement 2D attendu par des millions d’inconditionnels depuis 2005. À en croire la réception critique dithyrambique, ils ne seront pas déçus par ce mélange de bon vieux jeu d’arcade et de graphisme ultraléché.