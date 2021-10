Retenez le nom de Paddle Creek Games, un studio indépendant établi près de Seattle qui a une antenne à Montréal.

Karim Benessaieh La Presse

Fractured Veil

Après six ans de développement, il vient de dépasser son objectif de 100 000 $ US avec sa première campagne Kickstarter pour son jeu Fractured Veil. Ce jeu en ligne pourra accueillir jusqu’à 500 joueurs qui s’affronteront dans l’île de Maui, à Hawaii. On est ici dans un avenir postapocalyptique, en 2120, où grouillent les mutants, où il faut résoudre des énigmes, s’armer et améliorer son personnage dans une mécanique de type RPG. Le jeu devrait être offert en mode alpha sur Steam au printemps 2022. La campagne de financement se terminera le 7 octobre.

Monsieur Gustav

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE En survolant le code QR de l’emballage du gouda de Monsieur Gustav avec l’appareil photo de son téléphone, on voit à l’écran un gros bonhomme moustachu s’animer. On peut ensuite lire en bas de l’écran comment il faut le couper ou comment différencier le fromage selon son âge.

Utiliser des fromages pour des expériences de réalité augmentée ? C’est la proposition plutôt rigolote d’Agropur qui a ajouté des codes QR à des fromages de sa marque Monsieur Gustav. En survolant par exemple le code QR de l’emballage du gouda avec l’appareil photo de son téléphone, comme nous l’avons essayé, on voit à l’écran un gros bonhomme moustachu s’animer. On peut ensuite lire en bas de l’écran comment il faut le couper ou comment différencier le fromage selon son âge. Avec le Saint-Paulin, on a le même conseil pour la coupe et une recommandation de le jumeler avec un bon café. Conçue par l’agence numérique Valtech, l’expérience de réalité augmentée vise à « aller au-delà du traditionnel agencement vins-fromages », explique-t-on chez Agropur.

Portefeuille MagSafe

PHOTO FOURNIE PAR APPLE Le « portefeuille en cuir avec MagSafe » peut contenir jusqu’à trois cartes et s’attache solidement, par aimantation, à l’arrière de votre iPhone.

Le « portefeuille en cuir avec MagSafe » annoncé par Apple à la mi-septembre est un gadget plutôt ingénieux que nous avons testé. Il peut contenir jusqu’à trois cartes et s’attache solidement, par aimantation, à l’arrière de votre iPhone. Une puce intégrée permet de vous avertir après une minute quand le portefeuille a été détaché du téléphone, avec sa dernière adresse approximative. Celui qui le trouvera et l’installera sur son iPhone verra votre numéro de téléphone s’afficher. Mais on ne peut recharger magnétiquement son iPhone quand le portefeuille est collé. Contrairement aux AirTags, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Rechercher à proximité. Et il faut être un fervent adepte d’Apple pour payer 79 $ pour un tel objet, aussi mignon soit-il.