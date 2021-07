Techno

Domotique C by GE

Des idées lumineuses

Encore peu connus au Canada, les appareils domotiques C by GE ont bien des qualités, de la bande lumineuse colorée à l’ampoule intelligente compatible avec tous les assistants vocaux en passant par une prise qui sert de concentrateur. Mais l’application gagnerait à être peaufinée et l’intégration à HomeKit est toujours aussi problématique.