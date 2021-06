Le spectre de 3500 mégahertz fonctionne bien dans les zones urbaines denses et les marchés ruraux spacieux, ce qui en fait un endroit idéal pour les réseaux 5G.

Cette semaine marque le début d’un évènement clé pour l’industrie canadienne des télécommunications alors que jusqu’à 23 soumissionnaires se disputeront les licences fédérales utilisées dans les réseaux sans fil 5G.

La Presse Canadienne

Mais un acteur majeur sera absent de cette vente aux enchères, car Freedom Mobile restera sur la touche tandis que ses rivaux soumissionneront pour des licences de 3500 mégahertz à partir de mardi.

Freedom Mobile est le quatrième fournisseur de services sans fil au Canada et fait concurrence à Rogers, Bell et Telus en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Shaw, qui a accepté une offre d’achat de Rogers, ne participera pas à l’enchère.

L’accord Rogers-Shaw nécessite toujours l’approbation du régulateur et ne sera probablement pas conclu avant 2022, mais l’absence de Freedom Mobile de cette vente aux enchères affaiblira probablement sa capacité à concurrencer les trois grands fournisseurs.

