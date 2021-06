Techno

Resident Evil et Dead By Daylight

Rencontre au sommet de l’horreur

Le 15 juin prochain, deux poids lourds du jeu vidéo d’horreur se rencontreront. Dead by Daylight, un des grands succès québécois depuis cinq ans avec 36 millions de joueurs, accueillera des personnages et des décors de Resident Evil, un monument du jeu vidéo avec 100 millions d’unités vendues depuis 1996. Comment ce rapprochement entre le québécois Behaviour et le japonais Capcom s’est-il produit ? La Presse a rencontré Mathieu Côté, directeur de jeu, et David Reid, chef de la direction marketing chez Behaviour.