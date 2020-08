(Paris) Le service de jeux en streaming de Microsoft Xbox Game Ultimate, qui doit être lancé le 15 septembre, ne sera pas disponible sur les appareils mobiles d’Apple, qui applique aux plateformes de jeux en streaming des politiques très restrictives, empêchant également le développement des services Google Stadia et de Facebook Gaming.

Agence France-Presse

Les jeux proposés sur iPhone et iPad via le magasin d’application App Store doivent être validés individuellement par Apple comme toutes les applications, a justifié un porte-parole de la firme à Business Insider. Or, les services de Microsoft, Google et Facebook consistent à jouer à des jeux sans les télécharger préalablement, et donc sans passer par les systèmes de validation et de monétisation d’Apple.

Sur App Store, les applications Facebook Gaming et Google Stadia sont ainsi privées de leur fonctionnalité principale permettant de jouer.

« Malheureusement, nous n’avons aucune manière d’amener notre vision du jeu en streaming » sur l’App Store d’Apple, a réagi un porte-parole de Microsoft jeudi, cité par le média américain.