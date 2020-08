Testé: Sonos Arc, baigner dans l’environnement Sonos

La toute nouvelle barre de son de Sonos, Sonos Arc, n’offre pas la meilleure basse en ville et coûte cher. Mais elle emplit de façon presque magique la pièce, peut être combinée à tout l’écosystème Sonos et sert autant pour les films que pour la musique et la domotique.