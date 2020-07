Pour la première fois depuis sa création, en 1999, le Campus Party devait avoir lieu à Montréal cet été. Ce festival mondial, considéré comme le « Coachella de la tech », aura bien lieu du 9 au 11 juillet, mais en version virtuelle gratuite, avec 2000 conférenciers, dont l’ancien vice-président américain Al Gore.

TechnoMontréal sera l’hôte de cette grand-messe pour laquelle on attend 700 000 participants de 30 pays. « C’est un festival de la passion de la technologie, avec beaucoup d’ateliers et de conférences, les gens devaient camper au Palais des congrès », explique Florian Saugues, directeur de projets chez TechnoMontréal. Au lieu du traditionnel hackaton, on mettra sur pied une plateforme d’échanges sur le thème de l’édition 2020, « Redémarrer notre planète ».

PHOTO D'ARCHIVES FOURNIE PAR CAMPUS PARTY

Portes ouvertes virtuelles

Ce n’est pas la première fois qu’une école offre une visite en réalité virtuelle, mais le Collège François-de-Laval, l’ancien Petit séminaire de Québec, a particulièrement bien choisi son moment. Cette école secondaire privée dont les origines remontent à 1668 a lancé cette semaine une application mobile de réalité virtuelle qui permet de visiter les lieux, voir des élèves en pleine activité et en apprendre plus sur les programmes. Montée et animée par deux diplômés du Collège, le concepteur Olivier Dufour et le comédien Martin Laroche, la vidéo en 360 degrés, fort réussie, peut être vue sur un appareil Android ou iOS, avec ou sans lunettes – qu’on offre gratuitement à toute personne qui en fait la demande.

SAISIE D'ÉCRAN LA PRESSE

PHOTO FOURNIE PAR COLLÈGE FRANÇOIS-DE-LAVAL



Firefly améliorés

En mars dernier, nous avions été plutôt sévères dans notre critique des écouteurs Bluetooth Firefly.2 Touch, avec leurs commandes mal conçues qui leur ont valu un 3 sur 5. Leur fabricant, Jabees, en a pris bonne note et a lancé le mois dernier une version améliorée. On a toujours la possibilité de se doucher ou de jouer dans la piscine tout en les portant, mais les commandes sont plus délicates, avec un bouton « deux en un » : il suffit de tapoter plutôt que de cliquer pour obtenir quatre commandes. Mais ne plongez pas sous l’eau : nos écouteurs se sont déconnectés chaque fois. L’amélioration mérite une note révisée de 4 sur 5.

