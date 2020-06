Le OnePlus 8 Pro vient avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et est doté du processeur Snapdragon 865, le plus rapide sur le marché Android. Il est vif, pas de doute : dans nos tests de lancement d’applications, il a battu quatre fois sur cinq le Galaxy S20 Ultra, une référence tout de même.

Longtemps spécialisé dans les téléphones Android fiables et moins coûteux, OnePlus a décidé de monter sur le ring avec son dernier appareil, le 8 Pro. Il a toutes les caractéristiques des téléphones haut de gamme, prix inclus, même si ses capacités photographiques laissent parfois à désirer.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

On n’a pas lésiné chez OnePlus pour faire du 8 Pro le meilleur téléphone jamais conçu par l’entreprise chinoise. D’abord, son écran AMOLED est plus grand que celui de ses compétiteurs, à 6,78 pouces, ce qui ne l’empêche pas d’avoir une coque un peu plus petite que les habituelles « phablettes », de 165 mm sur 74 mm.

Il offre une luminosité de 1300 nits qui permet de bien voir même en plein jour, et une résolution remarquable de 513 ppp. Selon sa fiche technique, il est capable de reproduire plus de 1 milliard de couleurs, soit 63 fois plus que le standard habituel. Les images sur cet écran sont belles, brillantes, tout est finement ciselé.

Son taux de rafraîchissement est de 120 Hz, ce qui n’empêche pas le téléphone d’avoir une bonne autonomie. Nous avons obtenu sans peine une dizaine d’heures de pitonnage avec sa pile de 4510 mAh. Note ici : elle est compatible avec la charge magnétique rapide à 30 watts, pour laquelle OnePlus vend un chargeur maison à 99,95 $ capable de ramener le niveau à 50 % en moins d’une demi-heure.

Nous n’avons jamais expérimenté de charge magnétique aussi rapide.

Côté connectivité, on a le dernier cri avec le WiFi et le Bluetooth 5.1, celui qui permet d’émettre sur deux paires d’écouteurs en même temps. Pour la musique, précisons qu’il est également doté du standard aptX HD, qui permet le 24-bits.

OnePlus a beau jouer dans les grandes ligues, on a conservé la sobriété logicielle habituelle. Pas d’applications inutiles ici dans le système maison appelé OxygenOS, qui ressemble beaucoup en fait à la simplicité des Pixel conçus par Google.

On aime moins

Le 8 Pro semble prêt à la guerre avec ses quatre objectifs arrière : un téléobjectif optique 3x de 8 MP, un ultra-grand-angle de 48 MP, un standard de 48 MP et un objectif avec filtres de couleur de 5 MP.

Sur ce plan, toutefois, il a été légèrement dépassé par le Galaxy S20 Ultra avec lequel nous l’avons comparé. Trop souvent, le OnePlus 8 Pro a tendance à enrichir artificiellement la couleur, tombant dans la saturation et perdant un peu de détails. Son téléobjectif semble au contraire donné des photos plus fades, étonnamment. Sa gestion des contrastes est toutefois impeccable.

Voyez par vous-même. Les différences peuvent être moins flagrantes, les photos ayant été compressées pour La Presse+.

PHOTO KARIM BENESSAIEH Photo prise avec le OnePlus 8 Pro. Les couleurs sont très enrichies, à la limite de la saturation.

PHOTO KARIM BENESSAIEH Photo prise avec le Galaxy S20 Ultra 5G

PHOTO KARIM BENESSAIEH Photo prise avec le OnePlus 8 Pro. Il gère particulièrement bien les contrastes, arrivant bien à saisir les détails de la pelouse à l’ombre ou au soleil.

PHOTO KARIM BENESSAIEH Photo prise avec le Galaxy S20 Ultra 5G

PHOTO KARIM BENESSAIEH Photo prise avec le OnePlus 8 Pro

PHOTO KARIM BENESSAIEH Photo prise avec le Galaxy S20 Ultra 5G

PHOTO KARIM BENESSAIEH Photo prise avec le OnePlus 8 Pro

PHOTO KARIM BENESSAIEH Photo prise avec la Galaxy S20 Ultra 5G

PHOTO KARIM BENESSAIEH Photo prise avec le OnePlus 8 Pro. Encore une fois, les couleurs sont un peu trop enrichies.

PHOTO KARIM BENESSAIEH Photo prise avec le Galaxy S20 Ultra 5G 1 /10



















À 1549 $, le OnePlus 8 Pro est cher. Vous avez à ce prix la compatibilité 5G, mais elle est plutôt inutile en ce moment au Canada.

On achète ?

Il y a plus de trois ans que La Presse a publié sa première critique des téléphones OnePlus, et nous avons toujours apprécié leur rapport qualité-prix absolument imbattable. Cette fois, ce n’est plus du tout sur ce terrain que le OnePlus Pro nous entraîne. Il s’agit d’un téléphone haut de gamme, un porte-étendard pour la société chinoise, ce que les anglophones appellent « flagship ». Il en a les qualités, pas de doute, mais il est coûteux. Cela dit, il demeure une aubaine par rapport à son grand rival sud-coréen, le Galaxy S20 Ultra 5G vendu 350 $ plus cher.

Alors si vous cherchez un téléphone offrant le dernier cri en matière de technologie, le OnePlus 8 Pro est un bon choix. Pas le plus prestigieux ni le meilleur pour la photo, mais fiable et efficace.

OnePlus 8 Pro

Fabricant : OnePlus

Prix : 1549 $ (offert en trois couleurs, en ligne sur oneplus.com)

Note : 4 sur 5