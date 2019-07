 Intelligence artificielle: pas une menace pour l'emploi, selon l'Institut Fraser 

Le rapport se penche sur cette question qui tracasse les travailleurs depuis fort longtemps : les machines vont-elles voler nos jobs ? La peur est palpable : un sondage Léger commandé par la firme ADP en 2018 avançait que 34 % des Québécois craignaient l'impact de l'IA sur leur emploi, soit le plus haut taux au Canada (à l'échelle pays, 27 % des répondants partageaient cette crainte).

À cette question, Steven Globerman, économiste de l'Institut Fraser derrière le rapport, répond que non. « L'histoire est assez cohérente là-dessus. Le lien entre nouvelles technologies et emploi est positif. » Il cite les révolutions dues à l'électricité, au pétrole, au téléphone et à l'internet, qui ont « diversifié » les perspectives au lieu de les détruire.

« Je ne vois aucune raison pour laquelle cela serait différent avec l'IA, dit-il. Les nouvelles technologies rendent les économies plus efficaces et productives, augmentant la qualité de vie. Les gens sont plus riches, donc peuvent se procurer plus de biens et de services, ce qui génère plus de demande de main-d'oeuvre. »