Audience du CRTC

Des intervenants réclament plus de transparence de Radio-Canada

(Toronto) L’examen des demandes de renouvellement de licences de Radio-Canada est entré dans sa deuxième semaine, lundi, alors que des organismes et particuliers ont demandé au CRTC que le diffuseur public fasse preuve de plus de transparence et rende des comptes aux Canadiens.