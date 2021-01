(Toronto) Deux jours seulement après l’arrivée de Wade Oosterman au poste de président de Bell Média, l’entreprise de télécommunications semble avoir remanié ses rangs supérieurs.

La Presse Canadienne

Le président du contenu et de la programmation, Michael Cosentino, la vice-présidente principale de la programmation originale, Cornelia Coe, et le vice-président des affaires réglementaires, du contenu et de la distribution, Kevin Goldstein, ne font plus partie de l’entreprise, selon des réponses automatisées par courriel.

Le porte-parole de Bell, Marc Choma, a expliqué que la société avait adopté une « mise à jour » de sa structure avec une plus petite équipe de direction, ce qui s’est traduit par des départs, des promotions et de nouvelles occasions pour le personnel.

Il n’a pas abordé les changements spécifiques, faisant valoir que la politique de l’entreprise interdisait de discuter des dossiers individuels des employés.

Ces changements surviennent alors que Bell Média accorde une plus grande priorité à la croissance de ses plateformes de diffusion en continu.

L’année dernière, la société a élargi sa sélection de plus anciennes séries télévisées offertes via ses applications de diffusion en continu CTV et, plus récemment, elle a mis la main sur les droits de diffusion exclusifs de la sitcom américaine des années 1990 Friends pour son service d’abonnement Crave.