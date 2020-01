Plus tôt mardi, Bell Média a annoncé la croissance de son service de diffusion en continu Crave pour inclure de nombreuses heures de programmation en français sans frais supplémentaires.

Vidéotron a affirmé qu’elle retirait l’offre sur demande offerte jusqu’à tout récemment avec la chaîne Super Écran, propriété de Bell Média, en raison d’une « autre manœuvre anticoncurrentielle de Bell ».

La Presse canadienne

Plus tôt mardi, Bell Média a annoncé la croissance de son service de diffusion en continu Crave pour inclure de nombreuses heures de programmation en français sans frais supplémentaires.

La filiale de Québecor a dit croire que Bell « utilise encore une fois sa position dominante sur le marché afin de désavantager son principal concurrent, et ce, au détriment des consommateurs ».

Vidéotron retire également les accès à son application Super Écran Go aux clients de Vidéotron abonnés à la chaîne portant le même nom, a-t-on indiqué par communiqué.

En avril dernier, Québecor avait contrevenu à une décision du CRTC en bloquant le signal de TVA Sports aux abonnés de Bell Télé lors de l’ouverture des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey.

L’entreprise réclamait à grands cris de meilleures redevances de Bell pour ses chaînes spécialisées.

En vertu de l’annonce faite mardi, la plateforme Crave de Bell Média croît sur le marché canadien de langue française avec un éventail de films et d’émissions de télévision.

La plus grande plateforme de télévision en continu du pays annonce qu’elle deviendra officiellement un service bilingue le 28 janvier, au moment du lancement de la série originale de Crave « Pour toujours, plus un jour » avec Catherine Brunet et Pier-Luc Funk.

Bell estime que 5000 heures de programmation en français seront offertes sans frais supplémentaires pour tous les abonnés actuels de Crave. La sélection comprendra 250 séries télévisées de langue française, dont plus de 160 productions québécoises originales.

Les téléspectateurs auront également la possibilité de passer au nouveau niveau de service Super Écran de Crave, qui propose encore 1000 heures de films hollywoodiens et de séries HBO doublés ou sous-titrés en français, pour un supplément de 9,99 $ par mois.