Groupe Capitales Médias: appel au front commun d’un retraité

(Sherbrooke) Un retraité du journal La Tribune, Mario Goupil, invite les retraités et employés actuels des six journaux de Groupe Capitales Médias (GCM) à faire front commun pour exiger des comptes aux frères Paul, jr et André Desmarais, de Power Corporation du Canada, qu’il identifie comme seuls responsables de la déconfiture du régime de retraite qui affecte quelque 900 personnes.