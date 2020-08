Recettes numériques supérieurs à celles du papier au New York Times

(New York) Le New York Times a fait état mercredi d’une forte hausse de ses abonnements en ligne, dont les recettes dépassent pour la première fois celles du papier sur un trimestre, et qui l’ont aidé à faire face à l’importante chute de ses revenus publicitaires au deuxième trimestre.