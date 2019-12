Voilà qui est fait : la coopérative qui doit prendre les rênes du Soleil a été officiellement créée, mercredi midi, lors d’une assemblée de fondation.

Le Soleil

«C’est un moment historique : après 123 ans d’histoire, Le Soleil change de mode de propriété et est repris par la communauté et on l’officialise aujourd’hui avec la fondation de la coopérative. Alors on est fébrile parce qu’on sait maintenant que si la vente est approuvée le 18 décembre prochain [NDLR : il reste encore quelques étapes pour sortir Le Soleil de la faillite, dont une assemblée des créanciers suivi d’un retour devant le juge de faillite, le 18], on a les outils administratifs pour repartir l’entreprise sur de nouvelles bases et continuer à servir nos lecteurs et la communauté de Québec», s’est réjoui le président du syndicat de la rédaction du Soleil, Jean-François Néron.

