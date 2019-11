E.T. de retour sur Terre le temps d’une publicité

La compagnie de télécommunications Xfinity a joué de nostalgie, jeudi, dans le cadre de l’Action de grâce aux États-Unis.

La Presse

L’entreprise a dévoilé une publicité sous le thème des réunions du temps des Fêtes. Et elle en a proposé toute une : l’extraterrestre E.T. est revenu sur Terre et est allé à la rencontre de son ami Elliott, joué encore une fois par Henry Thomas, 40 ans après leur première aventure.

E.T. the Extra-Terrestrial, de Steven Spielberg, est sorti en 1982.

À voir en vidéo.