(Québec) En graves difficultés financières, le Groupe Capitales Médias vient de se placer sous la protection de la Cour. Le conseil des ministres du gouvernement Legault tient une rencontre téléphonique en vue d’accorder une aide d’urgence pour maintenir en opération ses six quotidiens régionaux, le temps de trouver un acquéreur.

Tommy Chouinard

La Presse

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Le propriétaire de Groupe Capitales Médias Martin Cauchon a entamé en avant-midi lundi les procédures prévues à la Loi sur les arrangements avec les créanciers. Son groupe est en manque de liquidités.

Le gouvernement Legault s’attendait à une faillite – on avait même encerclé depuis quelques semaines la date de jeudi dernier pour que M. Cauchon en vienne à cette conclusion.

Le premier ministre François Legault a déjà fait connaître son intention de maintenir en activité les quotidiens du groupe – Le Soleil, Le Droit, Le Nouvelliste, La Tribune, Le Quotidien et La Voix de l’Est.

La réunion du conseil des ministres, qui a débuté à 14h, vise à définir les paramètres d’une aide d’urgence. L’objectif est de trouver à terme un nouvel acquéreur. C’est pourquoi M. Legault parlait d’une «période d’ajustement» la semaine dernière.

Les ministres Pierre Fitzgibbon (Économie) et Nathalie Roy (Culture et Communications) tiendront une conférence de presse en après-midi pour donner des détails.

Québecor s’est montré intéressé à acquérir les six quotidiens. Plus tôt dans la journée, Pierre Karl Péladeau a d’ailleurs confirmé qu’il convoite ces journaux lors d’une entrevue à QUB Radio, propriété de Québecor. Il s’est présenté comme le seul apte à redresser la situation. Il a évoqué les «économies d’échelle» qui pourraient être réalisées en intégrant ces médias écrits à son giron. Il est déjà propriétaire du Journal de Montréal, du Journal de Québec et de l’agence QMI, en plus de TVA et LCN notamment.

Trudeau «très préoccupé»

De passage à Québec, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s’est dit «très préoccupé» lundi de la situation à Groupe Capitales Médias.

«On va toujours être là pour regarder comment on peut aider [les médias en difficulté], tout en respectant [leur] indépendance», a-t-il répondu avec prudence, alors qu’il était questionné si Ottawa allait offrir une aide d’urgence pour que l’entreprise de presse puisse continuer de publier.

«Il faut qu’il y ait le plus de médias possible. Ceux qui existent doivent survivre. La multiplication des sources médiatiques et des médias en démocratie est fondamentale. Je souhaite ardemment que Le Soleil de Québec puisse continuer à être publié pour longtemps», a pour sa part réagi le maire de Québec, Régis Labeaume.

Commotion au Soleil

Au Soleil, à Québec, des journalistes à qui La Presse a parlé se sont dits sonnés par la nouvelle. Le propriétaire de Groupe Capitales Médias, Martin Cauchon, aurait fait une allocution dans la salle de rédaction du journal avant de partir.

Des journalistes ont rappelé que la situation est précaire au Soleil depuis plusieurs années. La salle des nouvelles comptait il y a quelques années près de 100 journalistes. Ils ne sont plus qu’une quarantaine.

Malgré tout, les journalistes rencontrés se sont dits déterminés à «démontrer la pertinence du Soleil» dans le marché de Québec, où domine Le Journal de Québec de Québecor. «Le Soleil est important pour la diversité des voix», a affirmé un journaliste, ajoutant que ses collègues et lui-même aimeraient bien sentir un appui de la population.

Chose certaine, Le Soleil – comme les autres quotidiens de Groupe Capitales Médias – sera publié mardi.