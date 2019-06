Groupe TVA abolit 68 postes

TVA explique ces mesures par «les nombreuses iniquités qui fragilisent l'industrie télévisuelle depuis plusieurs années».

« Le statu quo actuel affaiblit notre industrie, nuit à notre culture et nous accule au pied du mur. Afin d'assurer notre survie, nous devons faire des choix difficiles pour protéger la production de contenu original de langue française, créé au Québec », a déclaré France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA dans un communiqué.

Le Groupe TVA suggère plusieurs mesures pour aider l'industrie télévisuelle, notamment un rééquilibrage des tarifs de distribution des chaînes spécialisées, une revue du mandat de Radio-Canada, une révision de la Loi sur le droit d'auteur et une application de la taxe de vente et l'impôt sur le revenu à Netflix.

« La réglementation doit être allégée afin de favoriser l'innovation et la créativité de l'industrie québécoise et canadienne, de façon qu'elle puisse concurrencer plus équitablement Google, Facebook et les autres joueurs étrangers, qui accaparent 80 % des revenus publicitaires en ligne au pays », peut-on lire dans le communiqué.