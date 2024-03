Le Dow Jones cédait 0,04 % et le NASDAQ était en retrait de 0,09 % tandis que le S&P 500, après un record la veille, faisait du surplace (+0,02 %) vers 10 h 20.

(New York) La Bourse de New York évoluait sans tendance non loin de l’équilibre jeudi pour la dernière séance d’un bon trimestre pour les indices de Wall Street, à la veille du long week-end pascal.

Agence France-Presse

Le Dow Jones cédait 0,04 % et le NASDAQ était en retrait de 0,09 % tandis que le S&P 500, après un record la veille, faisait du surplace (+0,02 %) vers 10 h 20 (heure de l’Est).

Les marchés américains seront fermés vendredi pour le jour férié du Vendredi saint.

Mercredi, l’indice des trente valeurs vedettes avait fini sur un bond de 1,22 % à 39 760,08 points.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, s’était approché à deux points de son dernier sommet en gagnant 0,51 % à 16 399,52 points.

Quant à l’indice élargi S&P 500, il était parvenu à inscrire un 21e record de l’année grâce à une hausse de 0,86 %, à 5248,49 points.

L’indice le plus représentatif du marché américain est ainsi en hausse de 10 % sur le trimestre, la meilleure croissance depuis 2019, avant la pandémie de COVID-19.

Le Dow Jones, avec une progression de 5,5 % sur les trois premiers mois de l’année, affiche son plus fort rythme de croissance depuis 2021. Le NASDAQ est en hausse de 9,3 %.

Dans un marché peu fréquenté, la révision à la hausse de la croissance du PIB américain au dernier trimestre 2023 a suscité peu de réactions.

L’expansion du produit intérieur brut des États-Unis a été révisée en légère hausse, à 3,4 % en rythme annualisé contre 3,2 % annoncé précédemment, selon la dernière estimation du département du Commerce.

Cette révision à la hausse reflète des dépenses de consommation plus importantes, un dynamisme qui a conduit certains analystes comme Ryan Sweet d’OxfordEconomics à repousser la perspective de baisse des taux à juin au lieu de mai.

Dans la même veine, un gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a estimé mercredi soir qu’il était urgent d’attendre avant d’entamer une baisse des taux directeurs tant que les données relatives à l’inflation ne montrent pas « une trajectoire soutenue » vers l’objectif de 2 %.

« Nous avons eu beaucoup de progrès en termes de réduction de l’inflation durant l’année écoulée, mais les données des deux derniers mois ont été décevantes », a-t-il indiqué.

La confiance des consommateurs mesurée par l’Université du Michigan est allée dans le même sens, montrant un bond de 3,3 % au plus haut depuis juillet 2021 à 79,4 points en mars.

A la cote, la plateforme d’échanges de cryptomonnaies Coinbase gagnait 3 % vers 10 h 20 (heure de l’Est), alors que le monde des cryptoactifs bruisse du procès de l’ex-pape des cryptomonnaies Sam Bankman-Fried. Accusé d’une vaste fraude, SBF va connaître jeudi sa peine devant un tribunal fédéral à New York.

La plateforme de courtage en ligne Robinhood gagnait 1,66 %.

Le réseau social Reddit, introduit à Wall Street la semaine dernière au prix de 34 dollars le titre, glissait de 4,85 %.

La chaîne de pharmacies et drugstores Walgreens lâchait 0,33 %. D’une part ses ventes au deuxième trimestre ont été plus fortes qu’attendu, mais d’autre part le groupe a inscrit une perte après une charge de 5,8 milliards de dollars, pour compenser la dévalorisation de son rachat des cliniques VillageMD.

Les salles de cinéma AMC chutaient de plus de 11 % alors que la chaîne va vendre pour 250 millions de dollars d’actions afin de rembourser de l’endettement notamment.

Sur le marché obligataire, les taux étaient stables à 4,19 % pour les bons du Trésor à dix ans.