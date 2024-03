Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Deux hauts dirigeants chez Bombardier ont vendu cette semaine pour un total de près de 1,4 million de dollars d’actions du fabricant montréalais de jets d’affaires.

Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, vente d’avions et Bombardier défense, a vendu mercredi 13 000 actions au prix unitaire de 59 $.

Son collègue vice-président exécutif, service après-vente et stratégie, Paul Sislian, a de son côté vendu jeudi 10 000 actions au prix unitaire de 58,82 $.

La Financière Banque Nationale a retiré jeudi sa recommandation d’achat sur le titre de Couche-Tard après avoir pris connaissance de la performance trimestrielle présentée par la chaîne de dépanneurs de Laval. L’analyste Vishal Shreedhar explique sa décision par les résultats « mitigés » et dit s’attendre à ce que la faiblesse des ventes en magasin persiste à court terme.

Les pourparlers pour acheter Gildan se tiennent dans une situation particulière. Les acquéreurs s’intéressant au fabricant montréalais de vêtements savent que les membres du conseil d’administration se trouvent dans une position conflictuelle avec un groupe d’actionnaires mécontents qui tentent de les évincer. Mais ils savent aussi que les actionnaires mécontents peuvent bloquer une transaction si le prix négocié pour acheter Gildan est jugé insuffisant.

En examinant ses alternatives stratégiques, Nuvei doit notamment décider s’il est préférable de fermer le capital du fournisseur montréalais de solutions de paiement plutôt que de conserver l’entreprise en Bourse. Puisque rien ne garantit que les discussions en cours vont aboutir sur une opération, les investisseurs ont possiblement avantage à modérer leurs attentes.

L’exemple en début de semaine de la fintech américaine Shift4 Payments alimentera la réflexion. Cette entreprise avait annoncé à l’automne qu’elle examinait ses options stratégiques et son action a culbuté cette semaine après qu’il eut été rapporté que ses administrateurs jugent qu’aucune des offres reçues ne valorise correctement l’entreprise.

CGI a perdu l’appui de la TD vendredi. L’analyste Daniel Chan retire sa suggestion d’achat sur l’action du fournisseur montréalais de services informatiques pour une question d’évaluation relative. Il soutient que l’évaluation actuelle escompte 2,5 milliards de dollars en acquisitions, une somme n’ayant pas été déployée depuis 2012 lorsque Logica a été acquise. « Pour justifier l’achat du titre, CGI devrait acquérir et intégrer avec succès des acquisitions d’une valeur de 4 milliards de dollars au cours de la prochaine année. »

Un des plus importants actionnaires de Lightspeed vient de ramener sa participation à plus de 10 % dans le fournisseur montréalais de solutions technologiques pour commerçants. Fidelity a débuté mars avec une participation de 11,5 %. La transaction ayant déclenché l’obligation de faire une déclaration aux autorités est l’achat de 188 198 actions le 14 février. La vente d’actions de Lightspeed à la mi-décembre avait fait glisser la participation de Fidelity sous les 10 %.

La TD a retiré vendredi sa suggestion d’achat sur le titre du conglomérat financier montréalais Power Corporation. La récente poussée du titre rapproche l’évaluation de ses niveaux historiques, souligne l’analyste Graham Ryding. Puisque l’évaluation lui semble raisonnable, il croit plus approprié de modifier sa recommandation.

Si plusieurs firmes privées d’investissement semblent souhaiter faire l’acquisition de Gildan, des analystes affectés à la couverture de l’entreprise montréalaise estiment que des joueurs stratégiques comme Fruit of the Loom (Berkshire Hathaway), Nike et même Lululemon ont le profil pour le faire.

Cette rubrique parle habituellement uniquement de titres québécois, mais les débuts fracassants de Reddit en Bourse imposent une exception et un parallèle canadien. Les activités de l’entreprise torontoise VerticalScope sont similaires à celles de Reddit, c’est-à-dire l’exploitation de forums de discussions où le contenu est généré par les usagers avec des revenus provenant de la publicité.

PHOTO BRENDAN MCDERMID, ARCHIVES REUTERS Le PDG de Reddit Steve Huffman et la mascotte Snoo à la Bourse de New York, jeudi dernier

Si la taille de Reddit est assurément plus importante, l’évaluation est intéressante. Les revenus de Reddit de 804 millions US l’an passé se comparent aux 61 millions US de VerticalScope, un ratio de 13 pour 1. La valeur boursière d’environ 8 milliards US de Reddit est près de 70 fois plus importante que celle de VerticalScope qui est par ailleurs rentable (contrairement à Reddit).

Pour un investisseur de type valeur, VerticalScope est relativement toute une aubaine, souligne le gestionnaire de portefeuille Philippe Hynes, de Tonus Capital. Cet actionnaire de VerticalScope s’attend à ce que l’entreprise offre plus d’informations bientôt pour aider à mieux comparer les deux plateformes.

Les titres québécois de 5N Plus, CN, Gildan, Tecsys, mdf commerce, Banque Nationale, TFI, AYA, CGI et WSP ont tous touché cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.

En revanche, ceux de Cascades, Lion et Taiga ont atteint cette semaine un plancher des 52 dernières semaines.

La Bourse de Toronto, la Bourse de New York et le NASDAQ seront fermés vendredi pour marquer le début du congé de Pâques.