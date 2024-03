(New York) L’action du réseau social américain Reddit a prenait plus de 45 % pour sa première cotation à la Bourse de New York jeudi, un signe positif pour un marché des introductions encore convalescent.

Thomas URBAIN Agence France-Presse

Le titre coté au New York Stock Exchange sous le symbole RDDT a démarré sa cotation peu après 13h15 à 47 $ US l’unité, soit 38 % de mieux que le prix fixé par la société avant l’introduction.

Le titre est même monté brièvement jusqu’à 57,80 $ US, soit 70 % de mieux que le prix d’introduction, qui se situait lui-même à la limite supérieure d’une fourchette préalablement établie par le groupe.

Vers 15h20, il affichait une progression de 46 %, à 49,56 $ US, ce qui valorisait la plateforme autour de 8,6 milliards US.

Il s’agit de la première introduction d’un réseau social sur le New York Stock Exchange depuis celle de Pinterest en 2019.

L’opération a permis à Reddit de lever un peu plus de 500 millions US grâce à l’émission de 15,2 millions de nouveaux titres.

C’est un tournant pour la plateforme créée en 2005 par deux étudiants de Virginie, considérée comme un acteur à part dans l’univers des réseaux sociaux, moins corseté et où les impératifs commerciaux étaient moins prégnants.

Elle abrite des milliers de forums de discussions sur un large éventail de sujets, au sein d’un écosystème qui fonctionne en grande partie sur le bénévolat, car les modérateurs ne sont pas rémunérés.

À l’occasion de son entrée en Bourse, Reddit avait réservé 1,76 million d’actions pour les « Redditors », c’est-à-dire les utilisateurs et les modérateurs les plus actifs sur le site.

La cotation de la plateforme était un test important pour le marché des entrées en Bourse, qui tourne au ralenti depuis un sursaut en septembre 2023.

Pour la présidente du NYSE, Lynn Martin, l’arrivée de Reddit dans de bonnes conditions montre que « le marché des introductions est ouvert », a-t-elle déclaré sur la chaîne CNBC.

« C’est un bel exemple d’une entreprise qui s’est concentrée sur son activité et sa stratégie ces dernières années, et ils ont droit à une réception chaleureuse aujourd’hui », a-t-elle ajouté.

« Un lieu dingue »

Reddit revendique 73 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en moyenne et plus de 267 millions d’utilisateurs hebdomadaires.

Malgré son succès auprès du public, la plateforme n’a jamais réussi à dégager de bénéfice annuel.

« La rentabilité est une étape importante pour nous et nous en sommes de plus en plus proche », a déclaré, sur CNBC, le directeur général Steve Huffman, cofondateur revenu aux manettes en 2015.

Comme Facebook, Instagram du groupe Meta, YouTube (Google) ou TikTok, son modèle économique repose sur la publicité mais les revenus qu’elle en tire sont sans commune mesure avec ceux de ses grands rivaux.

En 2023, Reddit a dégagé 804 millions de dollars de chiffre d’affaires mais essuyé une perte de 90,8 millions US.

La plateforme entend également faire croître ses revenus grâce à des contrats donnant accès aux données publiques de son site, très prisées des sociétés d’intelligence artificielle (IA), qui s’en servent pour développer leurs interfaces.

Le réseau social a été racheté en 2006 par Condé Nast, éditeur des magazines Vogue, The New Yorker et Vanity Fair.

La société est devenue une filiale indépendante en 2011, mais Advance, la société de contrôle de Condé Nast, en est toujours le principal actionnaire.

Sam Altman, patron d’OpenAI – créateur du logiciel d’intelligence artificielle générative ChatGPT –, fait partie des investisseurs les plus importants de Reddit. Il a mené une levée de fonds en 2014 et a dirigé, brièvement, le réseau social.

L’entrée en Bourse a suscité une vague de mécontentement sur Reddit, en particulier au sein du forum de boursicoteurs WallStreetBets.

Des dizaines de personnes ont prédit, sur le forum, la chute du titre et affirmé vouloir y contribuer en pariant à la baisse, rappelant que Reddit n’avait jamais dégagé de bénéfices et accusant son patron de cupidité.

« Reddit, c’est ça », a déclaré Steve Huffman en réponse à une question sur WallStreetBets. « Reddit, ce sont des gens. C’est parfois un endroit divertissant et exceptionnel, mais aussi, de temps en temps, un lieu dingue ».

« Reddit n’est rien sans ses utilisateurs et ses communautés », a-t-il poursuivi.

En juin, le dirigeant avait déjà été critiqué pour avoir brusquement relevé les tarifs d’accès aux données de Reddit pour les développeurs tiers.

La plateforme donnait jusqu’ici accès à des prix modérés, ou gratuitement, aux données publiques sur son site pour favoriser le développement d’un écosystème.