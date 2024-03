(Hong Kong) Le prix de l’or a battu jeudi un nouveau record historique à plus de 2200 dollars l’once, dopé par la perspective de plusieurs baisses de taux cette année confirmée par la banque centrale américaine la veille.

Agence France-Presse

L’or est monté jusqu’à 2220 dollars l’once, selon l’agence Bloomberg, dépassant ainsi de précédents records établis en mars.

Depuis mi-février, le cours du métal précieux a bondi de près de 12 %.

Les Bourses asiatiques et la Bourse de New York se sont envolées et le dollar a reculé après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a confirmé sa prévision de trois baisses de taux en 2024, en dépit d’une inflation persistante.

« Ce que nous avons vu hier soir, c’était un feu vert pour que les négociants en or reviennent sur le marché », a déclaré Chris Weston, du courtier Pepperstone Group.

Cette poussée du prix de l’or a été encouragée par un dollar faible, ce qui suscite l’attrait de ce métal précieux comme valeur refuge dans un contexte d’accentuation des risques géopolitiques, en particulier depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Les baisses de taux sont aussi favorables au métal jaune, qui ne génère pas de revenus, car elles rendent les autres placements moins attractifs.