PHOTO ALEX WELSH, THE NEW YORK TIMES

(New York) Les prix du pétrole ont terminé en vive hausse mercredi, poussés par des frappes sur des raffineries russes ainsi que par une diminution plus forte qu’attendu des stocks américains de brut et d’essence.

Agence France-Presse

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mai, a grimpé de 2,57 % à 84,03 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en avril a gagné 2,78 % à 79,72 dollars.

« Il y a eu deux facteurs de progression des cours. Il va de soi que le rapport sur la réduction des réserves américaines a ponctué la tendance haussière du marché », a commenté John Kilduff, analyste d’Again Capital.

Les réserves de brut ont décru de 1,5 million de barils aux États-Unis lors de la semaine achevée le 8 mars, alors que les analystes misaient au contraire sur une augmentation, à hauteur d’un million de barils, selon un consensus établi par l’agence Bloomberg.

Quant aux réserves d’essence américaines, elles ont baissé bien plus que prévu, chutant de 5,7 millions de barils alors que les analystes s’attendaient à un repli de 2,2 millions de barils.

« C’est la deuxième semaine d’affilée que l’on voit une très forte demande d’essence aux États-Unis, qui n’est pas caractéristique de cette période de l’année. Presque comme en été ! », saison des déplacements en voitures, a ajouté M. Kilduff.

Les cours du brut ont aussi été soutenus par « la poursuite des frappes de drones sur les raffineries et les infrastructures pétrolières russes », ont relevé les analystes de DNB.

Une nouvelle attaque de drone a visé mercredi un site énergétique en Russie, ciblée pour le deuxième jour consécutif depuis l’Ukraine.

CAPTURE D'ÉCRAN D'UNE VIDÉO OBTENUE PAR REUTERS Une raffinerie de pétrole à Riazan a été visée par une frappe ukrainienne.

L’attaque a visé une raffinerie de pétrole à Riazan, à environ 200 km au sud-est de Moscou. Au total, 58 drones ont ciblé plusieurs régions russes, notamment celles de Belgorod, Briansk, Koursk et Voronej, toutes les quatre frontalières de l’Ukraine, selon un communiqué du ministère russe de la Défense, assurant qu’ils ont tous été détruits.

DNB estime que « les frappes ukrainiennes ont endommagé des installations représentant plus de 10 % de la capacité de traitement du pétrole russe au cours des deux derniers jours ».

« Ces attaques au cours de la nuit des infrastructures énergétiques russes inquiètent le marché », selon M. Kilduff, qui souligne que les Ukrainiens ont attaqué ce type de cibles « assez régulièrement récemment ».

« Si ça continue, le marché va escompter une prime dans les cours prenant en compte le risque d’une rupture d’approvisionnement d’énergie russe sur le marché », que ce soit en production ou en exportation, a encore prévenu l’analyste d’Again Capital.

Par ailleurs, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a légèrement relevé son estimation de la demande pour 2024, à 104,46 millions de barils par jour, contre 104,40 précédemment, dans son rapport mensuel sur le pétrole publié mardi.