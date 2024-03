(New York) Les cours du pétrole ont terminé globalement stables lundi après avoir oscillé entre le vert et le rouge, après des signaux mitigés de l’activité économique chinoise et en attendant l’inflation américaine mardi.

Agence France-Presse

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mai, a grappillé 0,15 % à 82,21 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en avril, a cédé 0,10 % à 77,93 dollars.

En première partie de journée, les cours ont reculé « en raison d’inquiétudes sur l’économie chinoise », a rappelé Phil Flynn de Price Futures Group.

Bjarne Schieldrop, analyste chez Seb, a noté que « les signaux émanant de l’Assemblée nationale populaire » (ANP) de Chine, réunie lundi, « concernant les mesures de relance ont été limités ».

La deuxième économie mondiale, en proie à une crise dans l’immobilier et en lutte contre le chômage, a en effet clos lundi sa session parlementaire annuelle.

Le géant asiatique, qui affichait dans les années 1990 et 2000 des taux de croissance faramineux, s’est fixé la semaine dernière à l’ouverture du Parlement un objectif bien plus modeste pour 2024, à « environ 5 % ».

Il a admis que cette cible ne serait « pas facile » à atteindre et que des « risques économiques latents » dans certains secteurs continuaient de tirer l’activité économique vers le bas, sans toutefois annoncer de plan détaillant les moyens de résoudre les problèmes.

Ces données « ont semblé pousser les prix à la baisse » qui sont ensuite remontés « à cause de préoccupations quant à l’offre qui reste basse en moyenne », a expliqué Phil Flynn.

Par ailleurs, « les investisseurs sont focalisés sur l’inflation américaine », ont rappelé les analystes de DNB.

La publication de l’indice des prix à la consommation (CPI) pour février aux États-Unis est attendue mardi. Les projections sont une hausse des prix de 0,4 % en février contre +0,3 % en janvier. Sur un an, l’inflation devrait être stable à 3,1 %, selon les estimations de Briefing.com.

« Si l’inflation ressort à la hausse, cela pourrait renforcer le dollar et mettre la pression sur les cours du pétrole », a encore indiqué M. Flynn.

Les prix du brut sont en effet libellés en dollars et un billet vert plus fort renchérit le coût du baril de brut.

Les analystes de DNB notaient aussi que les cambistes « gardent un œil sur les négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qui restent dans l’impasse ».