Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Le PDG de Power Corporation a acheté cette semaine pour près de 900 000 $ d’actions du conglomérat financier montréalais.

Jeffrey Orr a acheté mardi un bloc de 25 000 actions de Power Corporation. Il a payé un prix unitaire de 34,89 $.

Guru a retrouvé un appui en milieu de semaine après la publication de la plus récente performance trimestrielle. L’analyste Martin Landry, de la firme Stifel/GMP, suggère depuis mercredi l’achat de l’action de l’entreprise montréalaise de boissons énergisantes biologiques. Le repli du titre et un retour attendu de la croissance des revenus sont les principaux éléments qui l’incitent à changer sa recommandation. Ils sont maintenant deux analystes sur trois à proposer l’achat.

Après avoir fait passer sa participation dans GDI à plus de 10 % au cours de l’hiver, le gestionnaire d’actifs Medici, de Saint-Bruno, a depuis bonifié sa position. Medici vient d’indiquer aux autorités avoir commencé juin avec une participation de 11,4 % dans l’entreprise montréalaise spécialisée dans la gestion et l’entretien d’immeubles.

BRP a gagné une recommandation additionnelle cette semaine. L’analyste Brandon Rolle, de la firme D. A. Davidson & Cie, propose depuis mardi l’achat de l’action du fabricant québécois de véhicules récréatifs. Ils sont maintenant 15 analystes sur 18 à dire d’acheter.

« Le secteur des technologies de l’information rebondit fortement depuis le mois de mars. Les valorisations de ce secteur ont été revues fortement à la baisse durant la phase de hausse des taux de la Fed et des rendements obligataires. Aujourd’hui, l’inflation a atteint son pic, les taux se sont stabilisés et les valorisations ne sont plus sous pression », souligne Pierre Pinel, stratège pour le gestionnaire d’actifs Mirabaud, dans la lettre financière mensuelle de la firme envoyée vendredi.

Il y est précisé que la firme envisage de surpondérer ses positions en actions à l’approche du pivot de la Fed, anticipé en début d’année prochaine.

Le gestionnaire de fonds communs de placement Fidelity vient de déclarer aux autorités boursières avoir commencé le mois de juin avec une participation supérieure à 10 % dans Goodfellow. L’achat d’actions du fabricant québécois de produits de bois et distributeur de matériaux de construction au début du mois de mai a déclenché l’obligation de révéler publiquement l’ampleur de la position dans Goodfellow.

La pharmaceutique lavalloise Bausch Health a perdu vendredi le soutien d’un analyste. Michael Nedelcovych, de la firme Cowen, vient de retirer sa suggestion d’achat sur le titre de l’entreprise autrefois connue sous le nom de Valeant.

L’analyste Konark Gupta, de la Scotia, a souligné cette semaine dans une note envoyée à ses clients qu’il s’attend à ce que CAE se décide à verser un dividende à ses actionnaires avant la fin de l’année.

Un administrateur de Boralex a acheté cette semaine un autre bloc d’actions du producteur québécois d’énergie renouvelable. André Courville a acheté mercredi un total de 1000 actions. Il a maintenant acheté 3000 actions depuis le début de l’année, ce qui porte le nombre d’actions qu’il détient à 4190. Il est membre du conseil d’administration depuis quatre ans.

La Bourse de New York et le NASDAQ resteront fermés lundi pour souligner le jour férié Juneteenth (contraction de juin et du nombre 19 en anglais) instauré durant la pandémie afin de marquer la fin de l’esclavage.

Les titres québécois de Dollarama, Air Canada, BMTC, Logistec, Stella-Jones, Transat et Groupe ADF ont tous atteint cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.