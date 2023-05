(New York) La Bourse de New York évoluait en légère baisse mercredi, le dernier jour du mois, en attendant un vote clé de la Chambre des représentants américaine sur le plafond de la dette.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones reculait de 0,68 %, le NASDAQ de 0,16 % et le S&P 500 se repliait de 0,51 % vers 10 h (heure de l’Est).

La veille, les indices avaient terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones avait cédé 0,15 % à 33 042,78 points tandis que le S&P 500 était resté stable (+0,00 %) à 4205,52 points. Tiré par la technologie et surtout les semi-conducteurs liés au développement de l’intelligence artificielle (IA), le NASDAQ avait conclu en hausse de 0,32 % à 13 017,43 points.

« Le Dow Jones est en train de terminer son pire mois depuis février tandis que le S&P 500 et le NASDAQ devraient être positifs pour le troisième mois d’affilée », a commenté Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Le feuilleton du relèvement du plafond de la dette des États-Unis continue d’être au centre des intérêts des investisseurs.

Le projet d’accord scellé samedi entre la Maison-Blanche et le président de la Chambre Kevin McCarthy a passé le cap d’une approbation en commission mardi soir et attend le feu vert de la Chambre mercredi soir.

Un vote est prévu vers 20 h 30 (heure de l’Est). « Il y a de la consternation chez certains conservateurs qui trouvent que trop de concessions ont été accordées aux démocrates », a prévenu Art Hogan.

Le Sénat dominé de peu par les démocrates doit ensuite adopter le texte avant lundi, date à laquelle, selon la secrétaire au Trésor Janet Yellen, les États-Unis pourraient manquer de trésorerie si la possibilité d’emprunter n’est pas rétablie.

« Une fois l’épisode de la dette passée, le cas échéant, les marchés vont rapidement se tourner à nouveau vers la politique monétaire de la Fed alors que ses membres sont de plus en plus nombreux à pencher pour davantage de hausses de taux à l’avenir », a estimé Art Hogan.

Plusieurs membres de la banque centrale devaient s’exprimer mercredi. Surtout, le Livre beige, dernier rapport économique avant la réunion monétaire des 13 et 14 juin, doit être publié en deuxième partie de séance et donnera des indications sur la santé de l’activité de la première économie mondiale.

Sur le marché obligataire, les taux étaient stables, plutôt orientés à la baisse à 3,67 % contre 3,68 % la veille pour les bons du Trésor à 10 ans.

A la cote, Nvidia, le fabricant de processeurs boosté par la demande liée à l’intelligence artificielle (IA), redescendait de ses hauteurs après avoir brièvement passé mardi la barre des 1000 milliards de capitalisation à Wall Street.

L’action du groupe de Santa Clara (Californie), qui a pris 175 % depuis le début de l’année, cédait 0,84 % à 397 dollars.

C3ai, compagnie de logiciels tournée aussi vers l’IA, dont l’action a également été multipliée par quasiment quatre depuis le début de l’année, grimpait de 6 % à 41,25 dollars.

HP Entreprise, la branche qui fournit services et produits aux entreprises, a livré des résultats mitigés au deuxième trimestre et abaissé ses prévisions. L’action perdait presque 7 %. HP Inc, qui comprend l’activité Imprimantes et PC, baissait de 3,75 %.

La chaîne de pièces détachées automobile s’écroulait de 31,57 % après avoir annoncé une réduction de son dividende en raison d’un mauvais premier trimestre qui pourrait se poursuivre sur le reste de l’année, a indiqué la direction.

La banque JP Morgan reculait de 1,68 % alors qu’un ancien cadre de la banque a affirmé au Wall Street Journal avoir discuté avec le PDG Jamie Dimon de l’opportunité de garder les comptes de Jeffrey Epstein, le financier accusé de trafic sexuel, ce que Jamie Dimon dément.