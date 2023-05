(Toronto) La Bourse de Toronto a clôturé la séance de lundi en hausse, soutenue notamment par la vigueur des secteurs de l’énergie et des métaux pour batteries, tandis que les marchés boursiers américains étaient fermés pour le congé du Memorial Day.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a grimpé de 47,64 points pour terminer la journée avec 19 967,95 points.

Les marchés canadiens s’orientent généralement en fonction des mouvements sur les marchés américains, donc en l’absence de nouvelles importantes auxquelles les investisseurs pourraient réagir, la journée a été calme pour le TSX, a souligné Lesley Marks, cheffe des investissements en actions chez Placements Mackenzie.

Cependant, mardi, les investisseurs américains réagiront rétroactivement à l’accord provisoire sur le plafond de la dette des États-Unis conclu ce week-end, après des semaines de négociations. Le président Joe Biden et le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, se sont entendus pour éviter un défaut de paiement du gouvernement.

« Les marchés étaient positifs à l’approche du week-end », a noté Mme Marks, grâce aux rumeurs selon lesquelles un accord avait été conclu – même si elle juge que la conclusion d’un tel accord était à prévoir. Des obstacles législatifs doivent toujours être franchis, mais les investisseurs seront probablement ravis de pouvoir se débarrasser de l’incertitude que généraient les pourparlers sur les marchés, détournant l’attention d’autres sujets importants.

Le grand point d’interrogation qui continuera de peser sur les marchés sera maintenant celui de la prochaine décision de la Réserve fédérale des États-Unis au sujet de ses taux d’intérêt. La banque centrale pourrait décider de suspendre ses hausses de taux lors de la réunion de la mi-juin, a indiqué Mme Marks.

Les attentes du marché ont bifurqué à ce sujet, a-t-elle affirmé. Alors que le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué qu’une pause pourrait se produire si les données le permettent, certaines des publications de données économiques les plus récentes ont rendu les investisseurs incertains quant à la voie que pourrait emprunter la banque.

Pendant ce temps, la résilience soutenue de l’économie, en particulier celle du marché du travail, fait en sorte que les attentes du marché concernant d’éventuelles baisses de taux en 2023 diminuent, a observé Mme Marks.

« La probabilité d’une baisse cette année a pratiquement disparu », a-t-elle noté.

Si la banque centrale américaine devait choisir de relever de nouveau les taux d’intérêt, cela mettrait la Banque du Canada dans une situation difficile, car il est problématique que sa politique monétaire s’écarte considérablement de celle de son voisin du Sud, a expliqué Mme Marks. La banque centrale canadienne a déjà suspendu ses hausses de taux plus tôt cette année.

Cette semaine verra notamment la publication de nouvelles données sur le produit intérieur brut (PIB) du Canada, ce qui devrait aider la banque centrale à préparer sa propre décision de juin. En outre, les États-Unis obtiendront les plus récents chiffres sur les offres d’emploi.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 73,57 cents US, en hausse par rapport à celui de 73,41 cents US de vendredi.

Le cours du pétrole brut a avancé de 37 cents US à 73,04 $ US le baril et celui du gaz naturel a perdu 6 cents US à 2,36 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a reculé de 1,90 $ US à 1961,20 $ US l’once et celui du cuivre s’est déprécié de 1 cent US à 3,67 $ US la livre.