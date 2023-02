L’un des grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au pays vient de bâtir une position de plusieurs dizaines de millions de dollars dans CAE.

L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a acheté 2,8 millions d’actions du fabricant montréalais de simulateurs de vol durant les trois derniers mois de 2022, selon ce que révèle un document déposé cette semaine auprès de la Securities and Exchange Commission.

Ces transactions ont propulsé PSP parmi les 20 plus importants actionnaires de CAE.

Ce placement est déjà très payant sur papier pour PSP. L’action de CAE est en hausse de plus de 20 % depuis le début de l’année et la participation de PSP dans CAE vaut près de 90 millions US actuellement.

Dans les faits, le début du rebond du titre de CAE coïncide avec le moment où PSP a acheté massivement des actions, soit le quatrième trimestre de 2022. Après avoir touché un creux de 20 $ au début du mois d’octobre, l’action est en progression. Le titre a clôturé à 31,77 $ jeudi à la Bourse de Toronto.

Progression de l’action

CAE a publié en début de semaine une performance financière trimestrielle bien reçue par les marchés. En réaction, l’action de CAE s’est d’ailleurs appréciée de 5 % mardi, le jour de la présentation des résultats.

Dix des douze analystes qui suivent officiellement les activités de CAE recommandent d’acheter le titre.

L’analyste Konark Gupta, de la Scotia, souligne dans une note envoyée à ses clients cette semaine que les activités de CAE dans l’aviation civile (simulateurs et formation de pilotes) continuent de faire bonne figure, alors que dans le secteur de la défense (solutions de formation et de soutien de missions), le carnet de commandes l’encourage après la pression observée sur les marges l’été dernier.

En ce qui concerne le plus petit secteur d’activité de CAE, c’est-à-dire le secteur de la santé (formation médicale), qui semble d’ailleurs négligé par les investisseurs, Konark Gupta souligne que les résultats continuent de surprendre par leur forte rentabilité.

PSP, dont le siège social est à Ottawa, mais dont le bureau principal se trouve à Montréal, n’a pas souhaité offrir de commentaires sur son investissement dans CAE et a décliné notre demande d’entrevue.

Outre ceux de Montréal et d’Ottawa, Investissements PSP possède des bureaux à Londres, à New York et à Hong Kong, où sont notamment répartis ses quelques 900 employés pour gérer un actif d’approximativement 230 milliards de dollars. PSP gère et investit des fonds pour les employés de la fonction publique fédérale, les Forces canadiennes, la Gendarmerie royale du Canada et la Force de réserve.

PSP est le deuxième investisseur en importance du Québec après la Caisse de dépôt et placement. La Caisse est d’ailleurs le plus gros actionnaire de CAE avec près de 8 % des actions.

Les transactions significatives

Les grands investisseurs institutionnels québécois ont multiplié les transactions durant les derniers mois de 2022 afin de se positionner pour la nouvelle année. Voici quelques gestes significatifs.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Chef des marchés liquides : Vincent Delisle

Siège social : Montréal

Fait saillant : Bonification substantielle de la participation dans la Banque de Montréal

La Caisse a ajouté 2,1 millions d’actions de la Banque de Montréal en portefeuille dans la dernière ligne droite de 2022. Il s’agit d’une bonification de 64 % de ce placement alors que l’investissement dans la Banque Royale et la TD, par exemple, est demeuré relativement inchangé. L’exposition aux titres technologiques de grandes capitalisations a été réduite en fin d’année. Outre les ventes d’actions d’Amazon, de Meta et de Microsoft, la Caisse a aussi diminué ses participations dans Intel (- 20 %) et Cisco Systems (- 14 %). Le placement dans AT&T est quant à lui abaissé de 21 % à la suite de la vente de 6,2 millions d’actions.

Autres gestes significatifs au quatrième trimestre de 2022 :

Vente de 1 million d’actions de Microsoft

Vente de 1,1 million d’actions de Meta

Vente de 2,4 millions d’actions d’Amazon

Investissements PSP

Chef des placements : Eduard van Gelderen

Siège social : Ottawa (bureau principal à Montréal)

Fait saillant : Prise de participation substantielle dans CAE

L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (PSP) – l’un des grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au pays – continue d’augmenter le poids de la TD en portefeuille à la suite de l’achat de plus d’un demi-million d’actions durant le trimestre. La TD est l’un des plus importants placements boursiers de PSP. La participation dans Rogers est bonifiée de 1200 % avec l’ajout de 667 000 actions. Si le placement dans Bank of America est de nouveau abaissé (- 908 000 actions), d’importants blocs d’actions d’Amazon (+ 402 000 actions), de Nvidia (+ 589 000 actions), de Google (+ 808 000 actions) et de Nike (+ 522 000 actions) ont été ajoutés à des participations déjà existantes.

Autres gestes significatifs au quatrième trimestre de 2022 :

Achat de 1 million d’actions de Fortis

Achat de 2 millions d’actions de CSX

Vente de 1 million d’actions de Delta Air Lines

Fiera Capital

Chef des placements, marchés publics : Jean Michel

Siège social : Montréal



Fait saillant : Prise de participation dans Harley-Davidson

Le placement dans Open Text continue d’être réduit. Après l’avoir abaissé de 22 % au trimestre précédent, le gestionnaire d’actifs montréalais l’a réduit de 98 % en fin d’année. Un peu plus d’un demi-million d’actions de Harley-Davidson ont été ajoutées en portefeuille alors que l’investissement dans le détaillant américain TJX est amputé de 3 % avec la vente de 500 000 actions.

Autres gestes significatifs au quatrième trimestre de 2022 :

Vente de 1,6 million d’actions d’Open Text

Vente de 1,3 million d’actions de Google

Achat de 1,2 million d’actions d’Amicus Therapeutics

Jarislowsky Fraser

Chef de recherche : Charles Nadim

Chef des actions : Kelly Patrick

Siège social : Montréal

Fait saillant : Bonification importante du placement dans TC Energy

Le gestionnaire d’actifs appartenant à la Banque Scotia a vendu plus de 700 000 actions du CN, l’équivalent d’une réduction de 7 % de sa participation dans le transporteur ferroviaire montréalais. Un peu plus de 400 000 actions de Gildan et près de 600 000 actions de Manuvie ont aussi été vendues durant le trimestre. Le placement dans Dirtt Environmental a été éliminé à la suite de la vente de 2,6 millions d’actions.

Autres gestes significatifs au quatrième trimestre de 2022 :

Vente de 2,6 millions d’actions de Ritchie Bros

Vente de 2,1 millions d’actions de Restaurant Brands

Achat de 1,7 million d’actions d’Open Text

Letko Brosseau

Responsables des placements : Peter Letko et Daniel Brosseau

Siège social : Montréal

Fait saillant : Prise de participation dans FedEx

Le placement dans Cenovus est de nouveau abaissé. Après la vente de 1,5 million d’actions au trimestre précédent, un bloc de 1,3 million d’actions a été liquidé durant la dernière ligne droite de l’année, l’équivalent de 17 % de la participation restante dans ce producteur d’énergie de Calgary. Une participation de près de 30 millions de dollars américains est déclarée dans FedEx.

Autres gestes significatifs au quatrième trimestre de 2022 :

Vente de 1,3 million d’actions de Cenovus

Vente de 558 115 actions de Manuvie

Achat de 426 800 actions de Rogers