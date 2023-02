Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Plusieurs dirigeants et administrateurs de Guru viennent d’acheter plusieurs blocs d’actions de l’entreprise montréalaise de boissons énergisantes biologiques.

Le PDG, Carl Goyettte, le fondateur et président exécutif du conseil d’administration, Joe Zahker, ainsi que l’administrateur et important actionnaire Éric Graveline ont acheté à la fin de janvier un total de 71 000 actions.

Luc Martin-Privat et Ingy Sarraf, deux membres de la haute direction, ont de leur côté acheté un total de 26 200 actions.

Les transactions ont été réalisées pour l’essentiel le 27 janvier, au lendemain de la présentation des résultats de fin d’exercice de Guru. Des transactions d’achat ont aussi eu lieu les 30 et 31 janvier.

L’action de Guru a perdu près de 90 % de sa valeur en 2022.

ChatGPT attire l’attention sur l’intelligence artificielle. Depuis son lancement en novembre, ce robot conversationnel a pris le monde technologique d’assaut, et l’entreprise québécoise Coveo devrait s’en méfier. David Kwan, de la TD, souligne dans une note publiée mardi que ChatGPT ne représente pas un risque matériel imminent pour Coveo, mais puisque la technologie évolue, le risque concurrentiel augmentera pour l’entreprise de Québec spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée au commerce en ligne. Selon lui, Coveo doit continuer d’innover, si l’entreprise souhaite demeurer à l’avant-garde dans son secteur.

Lightspeed a perdu deux appuis jeudi. La CIBC et Credit Suisse ont retiré leurs propositions d’achat sur le titre du fournisseur montréalais de solutions technologiques pour commerçants après la diffusion des résultats trimestriels de l’entreprise. Ils sont maintenant 11 analystes sur 16 à suggérer l’achat.

BMO a retiré mardi sa recommandation d’achat sur le titre de l’épicier montréalais Metro. L’analyste Peter Sklar dit s’attendre à voir les investisseurs exécuter une rotation des titres de consommation de base vers ceux de consommation discrétionnaire. « Le resserrement monétaire agressif de 2022 a contribué à l’appréciation substantielle du prix des actions des épiciers canadiens. Nous sommes beaucoup plus proches de la fin du cycle de resserrement que du début, et les actions discrétionnaires offrent de la valeur, car il devient plus clair que les tendances inflationnistes diminuent. »

Il n’y a plus qu’un seul analyste sur 11 qui propose l’achat de Metro.

L’entreprise de télémédecine montréalaise Dialogue a été la grande gagnante québécoise à la Bourse de Toronto en janvier avec un gain de 60 %. Hexo (+ 52 %), Nuvei (+ 37 %) et Supremex (+ 27 %) ont aussi connu un bon mois pour commencer l’année. Mentions honorables à deux titres québécois inscrits à la Bourse de croissance : Mason Graphite (+ 150 %) et Reitmans (+ 69 %). Le grand perdant québécois à la Bourse de Toronto en janvier a été le titre de Cogeco Communications avec un repli de 11 %.

L’action de BRP a touché mardi son plus haut niveau des 52 dernières semaines, après que le concurrent Polaris eut publié une performance de fin d’exercice intéressante et des prévisions meilleures que prévu. « Il s’agit d’une lecture positive pour BRP qui devrait rassurer les investisseurs alors que certains anticipaient une baisse des profits, commente Martin Landry, de la firme Stifel/GMP. Bien que le contexte économique continue d’être difficile, je suis d’avis qu’il existe un potentiel de croissance supplémentaire des bénéfices de BRP malgré une année exceptionnelle en 2022. »

Une administratrice du CN vient d’acheter pour près de 175 000 $ d’actions du transporteur ferroviaire montréalais. Margaret McKenzie a acheté le 26 janvier un bloc de 1115 actions. Elle est membre du conseil d’administration du CN depuis un peu plus de deux ans.

IA Gestion de Placements est devenue plus positive sur l’or, en janvier, et a décidé de passer d’une position neutre à une légère surpondération. « Au cours des derniers mois, nous avons insisté sur la nécessité de voir le prix de l’or évoluer en fonction de ses fondamentaux avant de le considérer à nouveau comme une transaction tactique et nous pensons que le moment est venu de passer à l’action. Bien que l’or soit vraisemblablement suracheté à court terme, il est fort probable que nous profitions de toute faiblesse substantielle pour accroître notre position puisque nous prévoyons que le dollar américain finira par s’affaiblir au cours de la prochaine année », souligne la firme dans son commentaire mensuel publié cette semaine.

Tesla a subi une perte de 140 millions US en investissant dans le bitcoin l’année dernière, indique un document déposé cette semaine auprès de la Securities and Exchange Commission. Le constructeur de voitures électriques a enregistré une dépréciation de 204 millions US tout en réalisant un gain de 64 millions US en convertissant des bitcoins en 2022. Une charge de dépréciation décrit une réduction ou une perte de la valeur d’un actif, souligne le gestionnaire de portefeuille Martin Lalonde, de la firme Rivemont. Il rappelle que Tesla avait investi 1,5 milliard US en bitcoins en février 2021.

Les titres québécois de CGI, TFI, BRP, MTY, Bombardier et Supremex ont tous atteint cette semaine un nouveau sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.