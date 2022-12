De Federer à Buffett en passant par Infoman.

Eugenie Bouchard peut vaincre presque n’importe quelle joueuse si elle est en confiance, mais elle n’a pas de plan B si les choses se présentent mal. Novak Djokovic contrôle complètement le rythme d’un match. On recherche les Félix Auger-Aliassime de la Bourse !

Voilà quelques envolées du plus récent livre québécois sur l’investissement publié ce mois-ci. L’auteur est gestionnaire de portefeuille et joueur de tennis. Il a commencé à pratiquer ce sport à l’âge de 7 ans. Aujourd’hui au tournant de la cinquantaine, il participe encore à des tournois nationaux et internationaux chez les « vétérans ». Il souhaitait écrire un livre qui marie ses deux grandes passions : la Bourse et le tennis.

Dans Avantage Bourse, Philippe Le Blanc présente sa vision des choses pour investir avec succès sur le marché boursier. Comme il l’écrit lui-même, il faut savoir compter pour réussir. Une foule d’autres éléments entrent toutefois aussi en jeu, dont des facteurs psychologiques, ce qui est particulièrement pertinent au tennis aussi, un sport où le « mental » joue un rôle « crucial ».

Pour pimenter la lecture, le chef des placements et associé au sein de la firme Cote 100, de Saint-Bruno, multiplie les références aux grands joueurs de tennis, comme Roger Federer, et aux investisseurs de la trempe de Warren Buffett et Charlie Munger.

Un milieu « hyper compétitif »

Le texte est aussi agrémenté de citations de grands penseurs glanées ici et là au fil des lectures de Philippe Le Blanc, qui dit lire chaque année de 50 à 80 livres traitant de divers sujets : l’histoire, la finance, la psychologie, le monde du sport, etc., en plus de romans. Parce que pour apprendre, affirme-t-il, la meilleure recette est de lire continuellement.

L’ouvrage se distingue par ses nombreuses analogies au monde du sport, au tennis surtout, car sans avoir joué chez les professionnels, Philippe Le Blanc a atteint un haut niveau. Avant d’obtenir une bourse d’études pour aller jouer au tennis dans une université américaine, il a notamment affronté, chez les juniors, des joueurs comme Goran Ivanišević, Jim Courier, Fabrice Santoro, Richard Krajicek et d’autres.

Philippe Le Blanc adore le fait que la Bourse soit un milieu « hyper compétitif ». Il soutient que le tennis de compétition lui a inculqué le goût de gagner et que la Bourse lui permet d’être en compétition chaque jour.

« En Bourse, les journées se suivent, mais se ressemblent rarement. Ce en quoi la Bourse ressemble au tennis : chaque match est inédit », souligne-t-il dans le livre.

Si l’auteur admet qu’il y a plus d’une recette pour réussir en Bourse, l’important n’est pas tant la façon d’investir que la constance et la rigueur de la méthode.

Un investisseur doit développer sa propre identité, sa personnalité, selon l’auteur. « Il doit forger sa philosophie d’investissement, sa manière d’investir, en accord avec sa personnalité. » Philippe Le Blanc parle alors notamment des personnalités différentes des Ivan Lendl, Martina Navratilova, Chris Evert, Björn Borg et John McEnroe.

L’analogie avec le tennis est « très valable », selon Philippe le Blanc. « Un joueur aura tôt fait d’adopter un style de jeu qui corresponde à sa personnalité, que ce style soit celui d’un relanceur, d’un attaquant ou autre. » De fait, souligne-t-il, il n’y a pas de recette évidente pour réussir au tennis. « Jetez un coup d’œil aux joueurs du top 10 et vous noterez que tous ont leur propre style. Bien qu’ils puissent apporter quelques ajustements selon les conditions ou leur adversaire, la plupart conserveront le style qui a fait leur succès tout au long de leur carrière. C’est la même chose pour l’investisseur boursier. »

À travers des « critiques » du style de jeu de grands joueurs de tennis, Philippe Le Blanc commente et décortique aussi dans le livre nombre de titres comme ceux de Couche-Tard, Richelieu, Metro, CGI, MTY, etc.

Les anecdotes savoureuses s’enchaînent et vont dans plusieurs directions au fil des pages. L’auteur raconte même sa participation en 2009 à l’émission Infoman, animée par Jean-René Dufort à Radio-Canada.