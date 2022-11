(New York) Les cours du pétrole se sont repris lundi en fin de séance après avoir touché des plus bas depuis près d’un an, portés par la rumeur d’une possible réduction supplémentaire de la production de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses alliés de l’accord OPEP+.

Agence France-Presse

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier n’a cédé que 0,52 %, clôturant à 83,19 dollars après avoir abandonné jusqu’à 3,61 % plus tôt.

Quant au baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, également avec échéance en janvier, il a lui gagné 1,25 %, à 77,24 dollars.

La séance avait mal débuté pour les deux vedettes du marché de l’or noir, le WTI chutant à son plus bas niveau de l’année, à 73,60 dollars, une première depuis fin décembre 2021.

Le Brent, lui, s’était replié à une profondeur plus explorée depuis début janvier.

Pour Chris Low, de FHN Financial, cette inflexion initiale était, « pour partie, une réaction aux manifestations en Chine », qui ajoutent une couche d’incertitude supplémentaire quant à la trajectoire économique d’un pays déjà lourdement pénalisé par sa politique zéro-COVID-19.

Si le trafic routier reste soutenu en Chine, selon Claudio Galimberti, de Rystad Energy, signe que l’activité n’a pas ralenti de façon dramatique, les manifestations « contre les confinements dans plusieurs régions du pays sont une nouveauté et pourraient être une source de perturbation supplémentaire dans les prochains jours ».

Mais la tendance du marché s’est inversée en cours de séance, avec l’émergence de rumeurs sur une possible réduction supplémentaire de la production du groupe OPEP+ lors de sa réunion du 4 décembre.

Pour le cabinet Eurasia Group, si le prix du Brent tombe sous 80 dollars durant une période prolongée d’ici au rassemblement du cartel, « les principaux responsables de l’OPEP “pourraient plaider pour une nouvelle baisse de production pour stopper la chute ».

« Avec les hausses de taux d’intérêt à travers l’Occident et le probable manque de croissance soutenue début 2023, il existe un risque de voir la demande moins élevée que prévu, ce qui signifie que l’OPEP pourrait devoir s’ajuster », a abondé Bart Melek, de TD Securites.

Début octobre, le groupe OPEP+ avait déjà décidé de contracter ses volumes de deux millions de barils par jour, avec effet en novembre.

Malgré les facteurs conjoncturels qui menacent la demande d’or noir, « si l’OPEP décide d’être offensif, […] cela peut avoir un effet très conséquent » sur les cours, annonce Bart Melek, pour qui une réduction ne devrait pas dépasser 500 000 barils par jour.