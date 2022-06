Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Richard Dufour La Presse

Alors que Dollarama présentera ce mercredi sa performance de début d’exercice, la firme Stifel/GMP a lancé au cours de la dernière semaine une couverture officielle des activités du détaillant montréalais.

L’analyste Martin Landry devient le 15e analyste à suivre Dollarama et le 11e dans ce groupe à recommander l’achat.

En soulignant notamment l’« impressionnant » parcours de l’entreprise au fil des années, il précise que Dollarama a façonné un attrayant modèle d’affaires permettant de dégager des marges brutes stables malgré les pressions inflationnistes.

À cet effet, il croit que l’entreprise peut bénéficier d’une inflation élevée poussant les gens à ajuster leurs habitudes de consommation. Martin Landry dit aussi apprécier l’exposition grandissante à l’Amérique latine grâce à la participation de 50,1 % dans Dollarcity.

Cet expert estime que Dollarcity vaut 5 milliards aujourd’hui et que ce détaillant pourrait éventuellement devenir une plus grande entreprise que Dollarama dans l’éventualité où il continue d’étendre ses activités dans les pays d’Amérique latine.

« Dollarama devrait faire partie du cœur de la plupart des portefeuilles de placement des Canadiens en raison du profil peu risqué du titre et des perspectives de croissance de l’entreprise », dit-il.

Un nouveau membre du conseil d’administration du Canadien National (CN) a acheté cette semaine ses premières actions du transporteur ferroviaire montréalais. Élu administrateur ce printemps, David Freeman a acheté mardi un bloc de 1000 actions. Cette transaction est évaluée à près de 150 000 $.

Après avoir évalué l’impact d’une récession ou d’un ralentissement économique sur les titres du secteur des transports, la CIBC a retiré jeudi sa proposition d’achat sur Lion Électrique tout en modifiant son avis à propos du CN pour dorénavant suggérer l’achat de l’action de l’entreprise. Les transporteurs ferroviaires offrent des « attributs défensifs » intéressants dans l’éventualité où l’économie plongerait en récession tout en offrant un potentiel haussier si le contexte macro demeure favorable, selon l’analyste Kevin Chiang.

Dans le cas de Lion, il voit de meilleures occasions d’investissement ailleurs et estime que la montée des taux limite l’appréciation de titres de croissance comme celui du fabricant de véhicules électriques de Saint-Jérôme.

Coveo a gagné un nouvel adepte cette semaine. La TD a lancé mardi un suivi officiel des activités de l’entreprise de Québec spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée au commerce en ligne. L’analyste David Kwan juge l’évaluation attrayante et recommande d’acheter l’action. Sa cible d’ici 12 mois est fixée à 9,50 $. Coveo a fait ses débuts en Bourse en novembre au prix initial de 15 $. Après avoir monté à 18 $, le titre s’est replié jusqu’à 4 $ en mai et vaut aujourd’hui 6 $. Ils sont maintenant six analystes sur neuf à recommander l’achat.

Le grand patron d’Uni-Sélect vient d’acheter pour près de 150 000 $ d’actions supplémentaires du fournisseur de pièces d’auto de Boucherville. Brian McManus a acheté 5000 actions le 27 mai.

La haute direction de CAE sera à New York en début de semaine pour rencontrer des investisseurs et les analystes dans le cadre d’un évènement qui s’étirera sur deux jours. Le fabricant montréalais de simulateurs de vol fera visiter lundi son centre de formation pour l’aviation d’affaires, au New Jersey, avant de procéder mardi à une série de présentations et de démonstrations interactives de ses produits et services. L’évènement sera retransmis en direct sur le web.

Le grand patron de 5N Plus et deux membres du conseil viennent d’acheter pour près de 900 000 $ d’actions du fournisseur montréalais de matériaux technologiques. L’administrateur Jean-Marie Bourassa a acheté lundi 175 000 actions, alors que le PDG Gervais Jacques a acheté le 27 mai un bloc de 150 000 actions, et que le président du conseil, Luc Bertrand, a acheté 250 000 actions le 26 mai.