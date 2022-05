L’Europe évoluait dans le vert à la mi-journée, Paris menant la danse avec des gains de 0,83 % tandis que Francfort (notre photo) prenait 0,71 %. Milan avançait timidement de 0,13 % et Londres de 0,12 % vers 6 h 45.

(Paris) Les Bourses mondiales montaient paisiblement vendredi, après un bond de la technologie en Asie, restant prudentes face à l’inflation même si le compte-rendu des débats au sein de la banque centrale américaine a rassuré les investisseurs.

L’Europe évoluait dans le vert à la mi-journée, Paris menant la danse avec des gains de 0,83 % tandis que Francfort prenait 0,71 %. Milan avançait timidement de 0,13 % et Londres de 0,12 % vers 6 h 45. Le pont de l’Ascension en Allemagne et en France devrait encore réduire considérablement les volumes d’échanges.

New York se dirigeait pour sa part vers une ouverture en légère hausse, les contrats à terme des trois principaux indices montant dans une fourchette de 0,07 % à 0,48 %.

En Asie, les marchés ont été portés par de bons résultats dans le secteur de la technologie : Tokyo a pris 0,66 %, Shanghai 0,23 % et Hong Kong 2,89 %.

Mais la politique stricte de zéro-COVID-19 mise en place par Pékin continue d’interroger à l’international et perturbe les chaînes d’approvisionnement malgré les mesures de soutien aux entreprises annoncées par les autorités.

Le premier ministre chinois a estimé jeudi que l’économie de son pays était à un « moment critique », en proie à des difficultés « plus importantes encore qu’en 2020 ».

Les confinements en Chine s’ajoutent à une liste de maux déjà longue pour l’économie mondiale entre la guerre en Ukraine et l’inflation qui continue de monopoliser l’attention des investisseurs.

En partie rassurés jeudi par le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), ils surveilleront la publication de l’indice PCE pour avril aux États-Unis, indicateur privilégié par l’institution monétaire pour surveiller l’inflation.

Après avoir augmenté régulièrement ses taux directeurs ces derniers mois, la Fed a laissé entendre que les prochaines salves ne dépasseraient pas les 50 points de base quand certains craignaient un resserrement plus rapide et plus violent.

« Certains membres [de la Fed, NDLR] pensent que la pression sur les prix n’empirera pas beaucoup plus […] et que la banque centrale pourrait faire une pause dans ses hausses de taux en septembre », explique Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Mais la remontée des prix de l’énergie « projette une ombre sur l’optimisme récent, maintenant les craintes sur inflation, étant donné qu’ils sont l’une des raisons principales de sa montée en flèche », ajoute-t-elle.

Pas de pont pour le luxe

Le secteur du luxe était particulièrement vigoureux, le rebond de Richemont en Suisse (+8,07 %), après une chute « exagérée » en fin de semaine dernière selon les analystes de RBC, entraînant derrière lui une myriade de hausses à travers l’Europe.

De Paris, avec Kering (+3,42 %), LVMH (+2,85 %) et Hermès (+2,58 %) à Londres, où Burberry prenait 2,32 %, en passant par Milan avec Salvatore Ferragamo (+3,41 %) et Moncler (+1,80 %).

Alibaba ruisselle sur la technologie

Les investisseurs se sont rués sur les poids lourds de la technologie asiatique, dont le géant du commerce électronique Alibaba (+12,21 %) et le moteur de recherche Baidu (+14,26 %), qui ont annoncé une croissance supérieure aux prévisions.

La nouvelle a stimulé d’autres entreprises technologiques à Hong Kong comme JD.com (+5,57 %), Meituan (+2,21 %) ou Tencent (+2,27 %). En Europe, Capgemini prenait 0,76 %, Soitec 2,23 % et STMicroelectronics 1,21 %.

Du côté du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Les cours du pétrole se maintenaient autour des 115 dollars en plein milieu d’un week-end de pont qui va marquer le début de la saison des grands déplacements, avec une montée en puissance de la demande de carburant.

Vers 6 h 45 le prix du baril de WTI américain observait une légère baisse de 0,75 % à 113,23 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,27 % à 117,08 dollars.

Mais le secteur n’en profitait pas vraiment, avec un recul de BP (-1,62 %), Shell (-1,39 %), TotalEnergies (-1,07 %) et Eni (-0,42 %).

L’euro s’échangeait pour 1,0712 dollar contre 1,0725 dollar la veille.

Le bitcoin fléchissait de 1,98 % à 28 856 dollars.