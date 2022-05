Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Richard Dufour La Presse

Une firme privée d’investissement du Connecticut vient de prendre une participation de 10,2 % dans mdf commerce, exploitant de plateformes de commerce électronique de Longueuil.

Long Path Partners a révélé vendredi aux autorités boursières avoir acheté des actions de mdf en avril et être ainsi devenue le plus important actionnaire de l’entreprise devant le Fonds de solidarité FTQ, qui détient une participation de 5,4 %.

Long Path Partners dit investir sur un horizon à long terme dans un nombre « limité » d’entreprises de « grande qualité » ayant des activités « prévisibles ».

Bellus Santé est le grand gagnant d’avril au Québec à la Bourse de Toronto avec une appréciation de 19 % durant le mois, tandis qu’Hexo est le grand perdant avec un repli de 32 %.

L’important repli de l’action de Quincaillerie Richelieu depuis son sommet de février amène la firme Cote 100 à dire que le titre du fournisseur montréalais de produits de quincaillerie est sous-évalué.

« Notre évaluation est de 49 $ l’action et nous recommandons de l’acheter à 40 $ ou moins. Le moment est à nouveau opportun d’acheter les actions de cette société de qualité », souligne-t-on dans la plus récente lettre financière de Cote 100, publiée dans les derniers jours.

Pour justifier sa position, Cote 100 cite l’historique de croissance, le bilan, la rentabilité, les activités dans un contexte de marché fragmenté présentant de « nombreuses » cibles d’acquisition, des avantages concurrentiels durables, une exposition au marché de la rénovation (moins cyclique que l’immobilier), l’équipe de direction, ainsi que le pouvoir d’établissement des prix de l’entreprise.

Cote 100 souligne qu’un risque guettant Richelieu est la hausse des taux d’intérêt. « Dans des conditions de forte inflation, les banques centrales haussent les taux dans le but d’augmenter le coût du crédit (emprunter de l’argent) et de maîtriser l’inflation. En conséquence, les demandes de prêts hypothécaires ou de construction et de rénovation immobilières diminueront probablement, ce qui pourrait avoir un impact sur les résultats financiers. »

Les actionnaires de Bombardier doivent autoriser jeudi en assemblée annuelle le regroupement des actions du constructeur montréalais de jets d’affaires. Regrouper les actions réduira significativement la volatilité du titre et attirera progressivement de nouveaux investisseurs à long terme, croit Konark Gupta, de la Scotia.

Cet analyste s’attend à un regroupement à raison d’un ratio de 10 pour 1 étant donné que les constructeurs de jets d’affaires General Dynamics et Textron ont entre 200 et 300 millions d’actions en circulation et que les comparables canadiens CAE et Air Canada ont entre 300 et 400 millions d’actions en circulation.

Le grand patron de Quincaillerie Richelieu vient d’acheter pour 110 000 $ d’actions du fournisseur montréalais de produits de quincaillerie. Richard Lord a acheté mercredi un bloc de 3000 actions. Marc Poulin, membre du conseil d’administration, a de son côté acheté le 21 avril un bloc de 2000 actions.

Dollarama représente une façon de passer à l’attaque malgré l’inflation, souligne le gestionnaire de portefeuille Philippe Hynes, de la firme Tonus Capital, dans la lettre trimestrielle qu’il vient d’envoyer à ses clients. « Dollarama constitue un excellent exemple d’entreprise capable de prospérer en période d’inflation. »

Il précise que face à une hausse des coûts, Dollarama a su ajuster rapidement ses prix par le passé tout en continuant de répondre à la demande grandissante de consommateurs à la chasse aux aubaines.

« Nous avions d’ailleurs noté ceci après notre rencontre avec la direction en décembre 2018 : la performance de Dollarama surpassera les attentes advenant des pressions inflationnistes. Ses concurrents devront augmenter leurs prix et Dollarama bénéficiera disproportionnellement de ces hausses. Les ventes en magasin connaîtront alors une hausse significative. »

Dollarama profite d’ailleurs de la situation actuelle pour introduire graduellement des articles à un nouveau prix de 5 $, une annonce que les investisseurs attendaient depuis 2016, dit-il.

« Dans ce contexte, les dirigeants anticipent une hausse entre 4 % et 5 % des ventes en magasin comparables pour l’année en cours, une prévision que nous estimons très conservatrice. »

L’annonce mardi par l’entreprise de Québec OpSens de l’approbation par Santé Canada de son nouveau fil guide destiné aux procédures de remplacement transcathéter de la valve aortique est un signal positif laissant entrevoir qu’une approbation par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis devrait suivre plus tard cette année. « Une autorisation par la FDA est maintenant plus probable, ce qui dérisque l’ensemble du programme », souligne l’analyste Rahul Sarugaser, de la firme Raymond James.

Les titres québécois de Theratechnologies, Stella-Jones, 5N Plus, Lion, Tecsys, Dorel, Savaria, Coveo, Quincaillerie Richelieu, Lassonde, Bausch Health, mdf commerce et Neptune ont tous touché cette semaine un plancher des 52 dernières semaines. À l’opposé, Alimentation Couche-Tard a de nouveau atteint un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.